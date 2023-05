Cavalo: conheça as características desse signo do horóscopo chinês

O Cavalo é o sétimo signo do horóscopo chinês. No zodíaco, corresponde a Gêmeos. Com polaridade Yang, é regido pelo planeta Marte. O elemento dos nativos de Cavalo é o fogo, as pedras são topázio e magnetita, a flor é a margarida, os metais são zinco e estanho, a erva é a erva-doce e o aroma é floral. Já as cores são amarelo e ocre e o número da sorte é o 5.

“A aventura estimula a pessoa de Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrica pelas suas escolhas e pela autoconfiança em agir de acordo com suas inclinações. Precisa ter atenção para respeitar o tempo do outro, pois tende a apressar as pessoas”, conta Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Quem são os nativos de Cavalo?

Os nativos do signo de Cavalo são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

25/01/1906 a 12/02/1907;

11/02/1918 a 31/01/1919;

30/01/1930 a 16/02/1931;

15/02/1942 a 04/02/1943;

03/02/1954 a 23/01/1955;

21/01/1966 a 08/02/1967;

07/02/1978 a 27/01/1979;

27/01/1990 a 14/02/1991;

12/02/2002 a 31/01/2003;

31/01/2014 a 18/02/2015;

Se você nasceu entre 11h e 13h, o seu ascendente é o Cavalo.

Como são os nativos do Cavalo?

Segundo o tarólogo e numerólogo Victor Souza, os nascidos no signo de Cavalo detestam superficialidades. Normalmente, se relacionam com pessoas com quem tenham afinidades intelectuais e que jamais deixam a relação cair na rotina ou no tédio. “São altamente independentes e fogem a toda e qualquer tentativa de domínio”, afirma.

Características marcantes

Dentre as virtudes marcantes dos nativos de Cavalo, está a inteligência viva e aguçada que, conforme explica Victor Souza, está aliada à capacidade de comunicação, de adaptação e de versatilidade.