Retorno de Saturno: o que significa e como saber a data

O "Retorno de Saturno" é um conceito da astrologia que se refere ao período em que o planeta Saturno retorna à mesma posição no céu em que estava no momento do nascimento de uma pessoa. VEJA: como Saturno age em cada signo do zodíaco

Isso ocorre aproximadamente a cada 29,5 anos, marcando fases importantes de amadurecimento e transição na vida.

Esse retorno é muitas vezes associado a períodos de desafios, introspecção e mudanças, já que Saturno é visto como o planeta das lições difíceis, responsabilidade e disciplina. O primeiro retorno geralmente acontece entre 28 e 30 anos de idade, o segundo por volta dos 58 a 60 anos, e assim por diante. A astróloga e terapeuta Laissa Bresciane explica que o planeta Saturno, na astrologia, é o planeta do carma e o senhor do tempo. Ou seja, ele é um planeta que cria solidez e as bases emocionais para que as pessoas possam crescer com "boas estruturas" e "não cair no primeiro ventinho". Portanto, astrologicamente, o retorno de Saturno é um momento que pode ser tenso ou tranquilo, dependendo de como a vida foi administrada até o momento, em todos os aspectos.

"Pessoas que estão bem resolvidas materialmente têm um retorno de Saturno mais fácil. Já pessoas que estão confusas e que ainda não sabem o que vão fazer da vida, problemas em relação à carreira ou dinheiro, tudo que é ligado à estrutura de vida, tendem a passar por momentos mais difíceis em Saturno", explicou a astróloga. Retorno de Saturno: como saber a data Para saber a data específica do Retorno de Saturno, é necessário conhecer a posição exata de Saturno no momento do seu nascimento, que está indicada no seu mapa astral. Depois, verificar quando Saturno passará por essa mesma posição ao longo do ano. Para a astróloga e terapeuta Laissa Bresciane, a melhor opção é consultar um astrólogo, porque ele vai conseguir direcionar e conseguir explicar o momento de uma maneira geral na vida.

“Você pode procurar um astrólogo só para fazer essa questão do retorno de Saturno, quando está entre os 27 e 29 anos, para entender que momento você vai passar esse retorno”, explicou Laissa.

Retorno de Saturno chega pelo menos três vezes na vida Em torno dos 29 anos

Nessa fase da vida, as questões que podem vir à tona estarão relacionadas com a estrutura financeira, estabilidade no trabalho, estudos e até um pouco material. Em torno dos 58 anos

Depois da construção da estrutura que seria a “base” para a construção de um lar e família, os aspectos que chegam como reflexões nessa idade serão sobre relacionamentos, laços, propósito e o que é realmente essencial dentro do crescimento como ser humano.