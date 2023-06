7 ideias criativas para fortalecer os laços amorosos

Com o passar dos anos, seja por causa da rotina ou até mesmo por conta da intimidade, muitos casais passam a ignorar o clima do Dia dos Namorados. No entanto, é importante lembrar que essa data pode ser uma excelente oportunidade para fortalecer os laços amorosos e reacender a chama da paixão.

Pensando nisso, Antonio Leitão, Gerente Institucional do Instituto de Longevidade, associação sem fins lucrativos de representação de pessoas idosas e aposentados idealizada pela MAG Seguros, mostra que existem formas simples e criativas de comemorar o dia 12 de junho e torná-lo especial para você e seu parceiro.

Confira oito ideias para celebrar essa data de maneira única e memorável!

1. Prepare um jantar em casa

Se quiser abrir mão de passeios, crie um clima romântico em casa. Cozinhe aquele prato especial, providencie uma garrafa de vinho, decore a mesa com flores e não esqueça a música ambiente nem a luz indireta. É o momento de apreciar o jantar e, principalmente, a companhia um do outro.

2. Passe a noite em um hotel

Repetir momentos ousados tem tudo a ver com o Dia dos Namorados, mas, para evitar o caos e a fila de espera dos motéis, opte por um hotel. Vocês terão espaço igualmente privado, com todo conforto. E aí, recorra à criatividade para apimentar o encontro.

3. Troque mensagens durante o dia

Nada mais gostoso que receber um WhatsApp ou SMS surpresa, não é? Essa é uma das ideias para surpreender no Dia dos Namorados. Pode ser uma declaração, uma lembrança de quanto ainda é apaixonado(a) ou um recado ousado, avisando que haverá surpresas à noite e que não vê a hora de chegar em casa.