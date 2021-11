Eclipse lunar: confira os 4 signos que precisam se preparar para o fenômeno

Nesta sexta-feira, 19 de novembro (19/11), ocorrerá o último eclipse lunar parcial do ano, sendo considerado o mais longo do século, e poderá ser visto a olho nu de locais da Austrália, Américas do Norte e Sul, Ásia e Europa. De acordo com um artigo divulgado pelo jornal Metro World News, o fenômeno astrológico pode trazer consigo transformações importantes para certos signos do zodíaco, já que para os adeptos da astrologia, o eclipse pode agravar situações e mudar direções.

Esse momento, para quem acredita no poder dos astros, envolve a possibilidade de acontecimentos inesperados e reviravoltas. Segundo informações do site Personare, o eclipse provoca mudanças no cotidiano dos nativos dos signos não apenas no dia, mas algumas semanas que antecedem, podendo durar algumas semanas pós-fenômeno. Devido a isto, evitar ações impulsivas aliviam o período.

Conforme a agência espacial norte-americana (Nasa), o eclipse lunar desta sexta esconderá 97% do satélite natural e será o mais longo do século XXI, com duração média de 3 horas e 28 minutos. No Brasil, o fenômeno poderá ser visto por duas horas, variando de acordo com a localização de cada estado.

Confira os 4 signos que precisam se preparar para o eclipse lunar

1. Touro

O taurino precisa se preparar mentalmente para as transformações e mudanças que estão por vir. Nesse momento, a pessoa do signo de Touro não deve ter medo de recomeços, pois superar os erros passados será a chave para a sua evolução. Concentre suas energias para largar velhos hábitos e use o otimismo para superar quaisquer obstáculos que surjam no seu caminho.

2. Gêmeos

Pra os geminianos, esse é o momento ideal para finalizar ciclos e seguir em frente. Alguns hábitos, padrões e caminhos devem ser deixados para que, então, o seu crescimento pessoal ocorra. O nativo do signo de Gêmeos deve focar em novos horizontes e permitir que outras pessoas o ajudem a mudar de vida. Não ter medo de arriscar, além de manter a força e a calma o ajudarão nesse período.

3. Escorpião

Manter a cautela será essencial para os escorpianos nesse momento. A atenção deve ser redobrada na forma que se relaciona e confia nas pessoas a sua volta. O nativo do signo de Escorpião terá de acalmar os ânimos para não deixar a mágoa ou raiva motivar atitudes impensadas e impulsivas - essa é a hora de colocar o autocontrole em prática. Organizar seus sentimentos e superar conflito será essencial. Esse é um período de renovação da sua vida, aproveite-o.

4. Sagitário

Esse momento trará mudanças radicais no foco e saúde dos sagitarianos, além de ajudá-los a assumir compromissos e dar início a projetos. Romper com padrões do passado que tratavam sua evolução será necessário. Nesse período, a pessoa do signo de Sagitário tem que tentar acabar com os ciclos viciosos, sejam eles no âmbito pessoal, profissional ou emocional.

Eclipse lunar nesta sexta, 19

Conforme a plataforma “Time and Date”, o pico do eclipse parcial poderá ser visto em Fortaleza às 5h10min. “Como a Lua está próxima ao horizonte neste momento, recomendamos ir a um ponto alto ou encontrar uma área desobstruída com visão livre para oeste-noroeste para a melhor visualização do eclipse”, escreveu o site. Na capital Cearense, será possível acompanhar 2 horas e 11 minutos do fenômeno.

