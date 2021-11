Sagitário e Escorpião no topo: veja signos que mais se vacinaram no Brasil

Programador responsável pela pesquisa ressalta que o intuito do levantamento é reforçar o apelo para quem ainda não se vacinou. Sagitário e Escorpião lideram taxa de vacinação da Covid-19 no Brasil

Um programador participante do projeto Coronavírus Brasil cruzou dados de bancos de dados diferentes para listar quais os signos do zodíaco que mais se vacinaram no Brasil. O projeto de Renan Altendorf é um painel que monitora, com base nos dados que são fornecidos pelo governo federal e outras entidades, a evolução da Covid-19 e também da vacinação no Brasil.

Segundo a pesquisa, o primeiro signo mais vacinado é o de Sagitário, com 80%. Em segundo lugar vem o signo de Escorpião, com 79%, seguido pelo signo de Libra (75%), Capricórnio (74%) e Leão com (72%). Os signos de Aquário e Virgem apareceram com 71%, Gêmeos e Câncer com 68%. Peixes, com 66%. E por último o signo de Áries, com 65%.

"Primeiro com dados de nascimento diário, depois o percentual de nascimento por signos, depois o percentual por população e unificamos com os 154 de vacinados! Acredite, tá certinho", explicou o programador. Renan também lembra que o intuito do levantamento é apenas reforçar o apelo para quem ainda não se vacinou.

