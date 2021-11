Horóscopo do dia (06/11): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 6 de novembro (06/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 6 de novembro (06/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral, para quem é de Capricórnio, Netuno no setor comunicativo.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque se recolher, sem dar espaço para a melancolia. A Lua transita pela área espiritual, despertando-lhe maior interesse pelos aspectos subjetivos da vida. O referido astro quadra com Netuno, que se encontra no setor de crise, de modo que inquietações emocionais tendem a aflorar agora.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure valorizar companhias acolhedoras, tomando cuidado para não sufocar as pessoas com lamentos, já que suas fragilidades afloram com a tensão netuniana na área de amizades. A busca por segurança emocional pode lhe acompanhar em sua jornada, considerando a passagem da Lua pelo setor íntimo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente conciliar suas ideias com a realidade. A Lua oposta a seu signo pode alimentar suas contradições. Atenção para que essa instabilidade não abale seus relacionamentos, sobretudo no âmbito profissional, visto que o referido astro quadra com Netuno na área do trabalho.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O altruísmo tende a lhe fazer se doar em prol dos entes queridos. Tente evitar se colocar em posição de ser explorada, como alerta a tensão netuniana. A gestão do cotidiano pode se revestir de sensibilidade criativa, dada a passagem da Lua pelo setor das rotinas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A tensão com Netuno alerta para que a inconstância emocional não lhe faça cometer imprudências que lhe coloquem em risco. A busca por prazeres tende a lhe guiar durante este ciclo, pois a Lua transita no setor relacionado ao lazer e ao social, despertando seu lado descontraído.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure não depositar suas expectativas nos outros ou trazer para si a responsabilidade dos problemas das pessoas próximas. A interação com quem você gosta pode ter instabilidade emotiva associada à quadratura Lua-Netuno no segmento família-relacionamentos, de modo que ocorrem frustrações.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É preciso discrição, pois a sua necessidade de aprovação tende a esbarrar em críticas danosas à autoestima. A Lua na área comunicativa eleva a carga emotiva no discurso, intensificando ao quadrar com Netuno no setor do cotidiano, o que impacta na dinâmica com seus conviventes.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque controlar o desejo de comprar a felicidade e valorizar o que de bom está à sua volta. O trânsito da Lua na área material tende a lhe predispor a dispor de recursos financeiros para suprir as necessidades emocionais diante da quadratura com Netuno no setor dos prazeres.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente se preservar de intromissões externas, pois elas se revelam banho de água fria em seus sonhos, como aponta a iminente tensão netuniana. A Lua tende a lhe deixar mais sensível e idealista, o que lhe faz externar afeto e a expor seus desejos de forma espontânea.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure manter discrição. Ilusões podem cair por terra, sendo necessário amadurecer com as frustrações. A Lua adentra a área de crise e quadra com Netuno no setor comunicativo, fazendo-lhe dramatizar os acontecimentos pelo excesso de especulações sobre temas sensíveis para o entorno.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente evitar gastar com lazeres caros. Lua e Netuno se estressam no segmento amizades-finanças, de modo que é preciso calma para que as instâncias não se misturem para não ter prejuízos no bolso e em suas relações, que podem ficar abaladas pela perda da confiança.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque adotar postura reservada, direcionando o foco para as devidas providências. Frustrações no âmbito profissional podem lhe deixar insegura e com a autoestima em baixa, como aponta o trânsito da Lua no setor do trabalho, que forma quadratura com Netuno em seu signo.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

