Enquete Uol Power Couple: quem sai hoje, 3? Votação atualizada agora

Aqueles que forem os menos votados deixaram o reality no programa ao vivo. Veja a seguir as parciais atualizadas da enquete UOL e vote na enquete OPOVO .

A 10ª eliminação do Power Couple Brasil 2025 acontece na noite desta quinta-feira, 3. A berlinda da semana colocou em risco três casais: Adriana e Dhomini, Carol e Radamés e Nat e Eike.

Segundo as parciais mais recentes da enquete UOL, o casal formado por Natália Vivacqua e Eike Duarte é o menos votado para permanecer no programa e, se a tendência se confirmar, deve ser eliminado na 10ª DR da temporada.

De acordo com a enquete atualizada à 7h34min de hoje, 3, Nat e Eike aparecem com apenas 17,43% dos votos para ficar. Em contraste, os casais adversários na berlinda — Carol Furlan e Radamés, e Adriana Leizer e Dhomini — aparecem com 41% e 41,57%, respectivamente.