Enquete Top 5 Power Couple: vote no casal favorito para ganhar reality

Após a 9ª eliminação do reality, cinco casais seguem na disputa; vote na enquete em quem você acha que deve vencer o Power Couple Brasil

O Power Couple Brasil 7 está se aproximando da reta final, e o público já começou a formar suas torcidas. Com a eliminação de Kadu e Cris Moliterno na nona D.R., apenas cinco casais continuam na disputa pelo prêmio e pelo título de casal campeão da temporada.

Nesta fase decisiva, os sobreviventes do jogo enfrentam as últimas provas, decisões estratégicas e formações de D.R. que podem mudar o rumo da competição. Mas, para o público, a pergunta que já está no ar é: quem merece vencer o Power Couple Brasil 7?