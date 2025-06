Kadu Moliterno e Cris Moliterno se despedem do Power Couple Brasil 7 após enfrentarem a nona D.R. da temporada. O casal foi eliminado na noite desta quinta, 26 / Crédito: reprodução / TV Record

Na noite desta quinta-feira, 26, Cris e Kadu foram eliminados do Power Couple Brasil 7. Quem saiu do Power Couple hoje, 26? Veja 9º casal eliminado e finalistas O casal recebeu 13,46% dos votos do público para permanecer no programa e foi eliminado na nona DR, que também contava com os casais Nat e Eike, além de Talira e Pessina. Esses agora são os finalistas.

Power Couple 2025: quem saiu? VEJA 8º casal eliminado e porcentagens Como foi formada a DR desta semana no Power Couple 2025? A formação da nona DR seguiu o formato tradicional do reality da Record. A primeira vaga foi preenchida pelo casal que teve o pior desempenho na Prova dos Casais: Talira e Pessina. Eles fizeram o pior tempo da rodada. A segunda vaga ficou com Cris e Kadu, que terminaram o ciclo com o menor saldo financeiro. A terceira indicação veio da votação aberta na casa. Inicialmente, Nat e Eike foram para a DR pela votação na casa.

Durante a formação da DR, o casal Talira e Pessina estava com as Esferas do Poder e teve que selecionar um poder estratégico: escolher um casal para votar de novo ou cancelar algum voto. Os dois escolheram o primeiro poder e indicaram Carol e Radamés para votar novamente. Eles votaram, pela segunda vez, em Nat e Eike, consolidando a berlinda. Enquete Power Couple 2025: como votar no R7? VEJA passo a passo

Power Couple Brasil: quem são os finalistas? Os casais Natália e Eike e Talira e Rafael Pessina chegaram à grande final do Power Couple Brasil 7. Ambos enfrentaram desafios ao longo da temporada, mas conseguiram se manter firmes até o último ciclo do jogo. Nat e Eike se conheceram em 2017, na casa da Anitta, e ficaram juntos pela primeira vez durante um after do Rock in Rio, em setembro daquele ano. Dois anos depois, ela engravidou de Filipa, filha do casal que nasceu em meio à pandemia. Desde então, eles vivem juntos e sonham em oferecer um futuro melhor para a menina. Rafael, de 40 anos, e Talira, de 33, moram em Orlando, nos Estados Unidos. Eles se conheceram nos corredores da RedeTV!, onde trabalharam juntos.

Após o fim de relacionamentos anteriores, se aproximaram quando Talira pediu para uma amiga chamá-lo para um show do Turma do Pagode e foi lá que aconteceu o primeiro beijo. No último ciclo, Talira e Pessina eram os donos da Esfera do Poder e repassaram a vantagem para os aliados Carol e Radamés. O poder permitia que os amigos votassem mais uma vez e, com isso, Nat e Eike acabaram indo para a terceira vaga da D.R., ao lado de Cris e Kadu, que foram os eliminados da semana. A decisão gerou polêmica nas redes sociais, especialmente por parecer que Carol e Radamés já tinham Nat e Eike como alvo definido. A escolha acabou sendo vista como um desperdício do poder, já que o casal já concentrava a maioria dos votos da casa.