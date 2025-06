Quem saiu do Power Couple? Veja 5º casal eliminado e porcentagem

A sexta D.R. do Power Couple Brasil 2025 foi marcada por fortes emoções e números expressivos. / Crédito: Reprodução/R7

Emilyn e Everton Neguinho foram eliminados do Power Couple Brasil 2025 na noite desta quinta-feira, 5, com apenas 18,16% dos votos para ficar. Eles enfrentaram Carol e Radamés e Dhomini e Adriana na D.R. mais votada da temporada. A formação da D.R. começou na quarta-feira, 4. Dhomini e Adriana já estavam com a vaga garantida na berlinda por estarem zerados na pontuação e fora da Prova dos Casais. Emilyn e Everton caíram por terem o pior desempenho na prova em dupla.

Power Couple Brasil: casal é eliminado após votação histórica no reality A sexta D.R. do Power Couple Brasil 2025 foi marcada por fortes emoções e números expressivos. Emilyn e Everton Neguinho deixaram o reality show com somente 18,16% dos votos para permanecer na disputa, em uma berlinda que registrou a maior participação do público até agora. A decisão foi revelada ao vivo na Record, em uma noite tensa para os casais da mansão. O apresentador Felipe Andreoli anunciou o recorde de votos antes de encerrar a apuração, classificando a rodada como “a votação mais concorrida da temporada”. Enquete Power Couple 2025: como votar no R7? VEJA passo a passo



A eliminação de Emilyn e Everton surpreendeu parte do público, já que o casal era querido pelos colegas de confinamento. Power Couple Brasil: disputa acirrada e eliminação emocionante Além de Emilyn e Everton, estavam na zona de risco Carol e Radamés, e Dhomini e Adriana. A primeira dupla a ser salva foi justamente a de Adriana e Dhomini, conforme revelado por Rafa Brites. Na sequência, Carol e Radamés também escaparam da eliminação, deixando Everton e Emilyn com o menor percentual da votação.

O anúncio foi seguido de um momento emocionante. Rafa Brites elogiou o desempenho do casal nas provas, destacando o esforço e a parceria entre eles. Visivelmente abalado, Everton agradeceu a oportunidade: “Isso aqui era um sonho. A gente está muito agradecido. No fundo, a gente sabe o que faltou. Foi a oportunidade da minha vida e vivi ao lado da pessoa que amo.”