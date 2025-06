Enquete Power Couple: quem está na 6ª DR e qual casal sai hoje? Vote

A quinta eliminação do Power Couple Brasil 2025 acontece nesta quinta-feira, 5 de junho. Na DR passada a eliminação da temporada foi marcada por surpresa. Bia e Gui receberam apenas 21,64% dos votos para ficar e deixaram o programa.

Everton é conhecido no meio sertanejo, e está sempre acompanhado por celebridades como Naiara Azevedo, Mari Fernandez, entre outros. Ele é promotor de eventos e apresentador em grandes rodeios. Emylin Marçal é modelo e cirurgiã-dentista.

Dhomini venceu o BBB 3 3 já se relacionou com Sabrina Sato. Adriana é sua parceira de jogo e atua como influenciadora digital e especialista em corretagem de imóveis de alto padrão. Os dois tem um perfil de casal popular nas redes sociais.

>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp



Radamés (ex-jogador de futebol) e Carol Furlan

Radamés é executivo de futebol e ex-jogador com passagens pelo Fluminense e Botafogo. Além do esporte, ele participou de A Fazenda 15. Caroline também vem do esporte, ela é judoca e árbitra de judô.



Leia mais Kadu Moliterno no Power Couple Brasil 2025: quem é o ator e sua dupla