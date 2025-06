Enquete Uol Power Couple 2025: votação atualizada; quem sai hoje, 5

A 6ª eliminação do Power Couple Brasil 2025 acontece na noite de hoje, quinta-feira, 5. Formada na noite da última quarta-feira, 4, a berlinda desta semana colocou em risco três casais: Carol e Radamés, Adriana e Dhomini e Emilyn e Everton.

Votação atualizada da enquete Uol Power Couple hoje (05/06): quem sai?

Segundo a enquete UOL, que já reúne quase 24 mil votos até a manhã desta quinta-feira, o casal Carol e Radamés aparece como o favorito do público para permanecer no programa, com 46,21% dos votos.

Na segunda posição, Adriana e Dhomini aparecem com 39,13%, o que mostra uma disputa apertada com os líderes. Já Emilyn e Everton são os menos votados até agora, com apenas 14,66%, e correm risco de eliminação.

Vale lembrar que a enquete UOL não interfere diretamente no resultado oficial do programa, mas serve como termômetro da opinião do público na internet.

Veja a classificação parcial: