Enquete Uol Power Couple: votação atualizada; quem sai hoje na 5ª DR?

Bia e Gui (foto), Emilyn e Everton e Tali e Rafa estão na quinta DR do Power Couple; veja votação atualizada da enquete Uol / Crédito: Reprodução / Instagram @powercouple

A 5ª eliminação do Power Couple Brasil 2025 acontece na noite de hoje, quinta-feira, 29. Veja a seguir o resultado parcial da votação atualizada da enquete Uol e confira quem sai. A quinta DR do Power Couple 7 foi formada na quarta-feira, 28. Bia e Gui, Emilyn e Everton, Talira e Pessina estão na berlinda. Confira o casal mais votado para deixar o programa hoje.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Enquete Power Couple Brasil: quem sai hoje, 29? VOTE

Votação atualizada da enquete Uol Power Couple hoje (29/05): quem sai? Os votos nesta DR do Power Couple Brasil são para escolher quem fica no reality. Segundo a enquete feita pelo Uol, o casal Bia e Gui tem menor preferência entre o público e deve deixar o programa. Os dois estão com 24,43%. Emilyn e Everton estão logo em seguida com 32,62% Ao contrário deles, Talira e Pessina são os favoritos com 42,95% dos votos.

Talira e Pessina - 24,43%

- 24,43% Emilyn e Everton - 32,62%

- 32,62% Bia e Gui - 42,95% Enquete Power Couple 2025: como votar no R7? VEJA passo a passo Votação atualizada da enquete O POVO Power Couple hoje (29/05): quem sai? Conforme a enquete do O POVO, os casais Talira e Pessina e Bia e Gui devem continuar no programa, eles estão com 57,45% e 22,91% na porcentagem de votos, respectivamente. Portanto, o casal que deve ficar de fora do progama na noite desta quinta é Emilyn e Everton, que estão com 19,56% de um total de 2.921 votos.

Talira e Pessina - 57,45%

Bia e Gui - 22,91%

Emilyn e Everton - 19,56% Enquete Power Couple Brasil: como foi formada a DR? Como de costume, a dupla com o pior tempo na Prova dos Casais inaugurou a berlinda. Por terem o pior desempenho no desafio, Bia e Gui foram os primeiros a ocupar os temidos lugares. Após uma derrota pesada na Prova das Mulheres, onde perderam R$ 39 mil, Everton e Emilyn também se deram mal na Prova dos Homens e zeraram o saldo da semana. Por isso, o apresentador e a dentista se juntaram ao casal de jovens. Em seguida, uma votação regada a bate-boca, alfinetadas e deboche tomou conta da sala. Entre argumentos e réplicas, Carol e Radamés receberam quatro votos da Mansão e completaram a DR.