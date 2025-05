Enquete Power Couple Brasil: quem sai hoje, 29?

A quinta DR do Power Couple Brasil 7 foi formada na noite desta quarta-feira, 28, e movimentou a Mansão com confusão, deboche e troca de farpas entre os casais.

Emilyn e Everton estão logo em seguida com 30,23% Ao contrário deles, Talira e Pessina são os favoritos com 50,22% dos votos.

Os votos nesta DR do Power Couple Brasil são para escolher quem fica no reality.

Como de costume, a dupla com o pior tempo na Prova dos Casais inaugurou a berlinda. Por terem o pior desempenho no desafio, Bia e Gui foram os primeiros a ocupar os temidos lugares.

Para agitar ainda mais a competição, as Esferas do Poder mudaram tudo. Com o poder nas mãos, Nat e Eike puderam indicar outro casal direto para a berlinda. Contudo, os escolhidos precisaram tirar um dos que já estavam nos banquinhos.

Power Couple Brasil: conheça os casais que estão na DR

Rafael Pessina (TV Fama) e Talita Lira

Repórter e apresentador, Rafael trabalha hoje com as redes sociais e compartilha seu dia a dia com a esposa em Orlando, Flórida, onde vive com a esposa. Talita compartilha conteúdos de beleza e viagens e momentos divertidos ao lado do marido.

Everton Neguinho (apresentador) e Emilyn Marçal

Everton é conhecido no meio sertanejo, e está sempre acompanhado por celebridades como Naiara Azevedo, Mari Fernandez, entre outros. Ele é promotor de eventos e apresentador em grandes rodeios. Emylin Marçal é modelo e cirurgiã-dentista.