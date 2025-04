Power Couple 2025: veja quando estreia, que horas começa e onde assistir

A edição estará sob o comando do casal Felipe Andreoli e Rafa Brites e apresenta a vida de casais enfrentando desafios extremos. Veja mais sobre a estreia

Após o fim do Big Brother Brasil (BBB 25), fãs de realities já começaram a contagem regressiva para a estreia do Power Couple Brasil, programa de casais da Record. A sétima temporada chega no final deste mês de abril e diversas novidades já foram reveladas.

Uma delas é que esta edição estará sob o comando do casal Felipe Andreoli e Rafa Brites. Felipe tem experiência em programas esportivos como o “Globo Esporte”, enquanto Rafa Brites já atuou em atrações como “Vídeo Show” e “Mais Você”.