BBB25: Daniele Hypolito revela mágoa de Gracyanne Barbosa

Após sua eliminação na noite deste domingo, 6, do Big Brother Brasil 25 , a ginasta Daniele Hypólito participou do tradicional café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga na manhã de hoje, 7.

No entanto, ela explicou que, no momento, não pretende conversar com Gracyanne. "Nesse momento, se ela realmente me conheceu lá dentro, o pouco que ela pôde me conhecer, ela viu que, em um momento em que estou chateada, eu prefiro não conversar. Se eu não gosto que me magoem, eu também não vou querer magoar. Quando a gente está triste, a gente precisa do momento de respirar", disse.

Daniele quer ver tudo aos poucos

Ela continuou, afirmando que pretende assistir tudo aos poucos. "Eu também não quero ver tudo de uma vez. Quero ir aos poucos porque, quando você vê tudo de uma vez e recebe muita informação, acaba ficando ansiosa, criando algumas coisas que eu acho que não são necessárias", explicou.

Antes de sair da casa, os irmãos Hypólito haviam recebido informações repassadas por Renata, após sua passagem pela Vitrine do Seu Fifi, de que Gracyanne falava deles pelas costas.

Ana Maria Braga questionou a reação de Daniele após assistir ao vídeo no Bate-Papo com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, logo após sua eliminação.