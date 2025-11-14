Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Dona de Mim’ emociona público com cena de operação policial

16 dias após a chacina nos complexos da Penha e do Alemão, novela "Dona de Mim" retrata angústia e sofrimento de abordagem policial em morro
Autor Raquel Aquino
Raquel Aquino Autor
Mostrando mais uma vez seu potencial para merchan social nas novelas, a autora Rosane Svartman trouxe uma cena de operação policial na novela “Dona de Mim”, em capítulo exibido na quinta-feira, 13. Com casos de violência e tiroteio, a trama emocionou ao relembrar o massacre da megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, que aconteceram no Rio de Janeiro em 28 de outubro.

No capítulo exibido, encaramos dilemas de diferentes perspectivas: a do policial ético Marlon (Humberto Morais), pressionado pelos “companheiros de farda”, mas com medo de ferir seus amigos do morro da Barreira; e a de Ryan (L7nnon), que deseja sair do crime para viver de música, mas é obrigado pelo “movimento” a lutar armado contra a PM.

Além deles, assistimos à aflição de moradores comuns da comunidade. Com medo dos tiroteios e da violência policial, eles se escondem em suas casas e torcem para não serem feridos. É nesse contexto, tentando proteger a mãe em casa, que o jovem trabalhador Jeff (Faiska Alve's) será atingido por uma bala e causará revolta nos seus amigos.

A arte imita a vida

“Dona de Mim” nos mostra que, durante uma operação, todos os moradores (criminosos ou não) são vítimas em potencial e têm suas rotinas afetadas, casas destruídas por tiros. E, mesmo com todo confronto, a organização criminosa não acaba.

A situação parece familiar ao Brasil todo, que assistiu ao vivo a megaoperação contra o Comando Vermelho, realizada nos complexos da Penha e do Alemão (Rio de Janeiro), numa terça-feira, 28 de outubro. Ao todo, foram 2,5 mil agentes de segurança em busca de cumprir mandados de busca, apreensão e prisão numa área de 9 milhões de metros quadrados.

O caso findou com 117 pessoas mortas, sendo o mais letal já registrado no Brasil. A operação matou criminosos, moradores comuns e policiais envolvidos, sendo considerado um massacre pior que o de Carandiru.

