‘Dona de Mim’ emociona público com cena de operação policial

Ryan (L7nnon) deseja sair da cena do crime para viver de música, mas é obrigado pelo "movimento" a lutar armado contra a PM. / Crédito: TV Globo/Reprodução

Mostrando mais uma vez seu potencial para merchan social nas novelas, a autora Rosane Svartman trouxe uma cena de operação policial na novela “Dona de Mim”, em capítulo exibido na quinta-feira, 13. Com casos de violência e tiroteio, a trama emocionou ao relembrar o massacre da megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, que aconteceram no Rio de Janeiro em 28 de outubro. Relacionado | Dona de Mim: Giovanna Lancellotti comenta cenas de abuso sexual

No capítulo exibido, encaramos dilemas de diferentes perspectivas: a do policial ético Marlon (Humberto Morais), pressionado pelos “companheiros de farda”, mas com medo de ferir seus amigos do morro da Barreira; e a de Ryan (L7nnon), que deseja sair do crime para viver de música, mas é obrigado pelo “movimento” a lutar armado contra a PM. Policial Marlon (Humberto Morais) sofre com dilemas pessoais em "Dona de Mim" Crédito: TV Globo/Reprodução Além deles, assistimos à aflição de moradores comuns da comunidade. Com medo dos tiroteios e da violência policial, eles se escondem em suas casas e torcem para não serem feridos. É nesse contexto, tentando proteger a mãe em casa, que o jovem trabalhador Jeff (Faiska Alve's) será atingido por uma bala e causará revolta nos seus amigos. Leia também | AtlasIntel: maioria dos brasileiros aprova megaoperação policial no Rio

A arte imita a vida “Dona de Mim” nos mostra que, durante uma operação, todos os moradores (criminosos ou não) são vítimas em potencial e têm suas rotinas afetadas, casas destruídas por tiros. E, mesmo com todo confronto, a organização criminosa não acaba. A situação parece familiar ao Brasil todo, que assistiu ao vivo a megaoperação contra o Comando Vermelho, realizada nos complexos da Penha e do Alemão (Rio de Janeiro), numa terça-feira, 28 de outubro. Ao todo, foram 2,5 mil agentes de segurança em busca de cumprir mandados de busca, apreensão e prisão numa área de 9 milhões de metros quadrados. Relacionado | Megaoperação contra Comando Vermelho no Rio mata moradores e policiais