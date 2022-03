BBB 22: como Jade Picon conseguiu independência financeira aos 13 anos?

Desde sua entrada no Big Brother Brasil (BBB) 22, Jade Picon, que está no paredão e deve ser eliminada hoje, 8, do reality segundo parcial de enquete, vem sendo alvo de brincadeiras relacionadas ao seu estilo de vida luxuoso. Com apenas 20 anos de idade, a influencer e empresária já criou um império envolto de seu nome, o que lhe rendeu uma conta milionária.

No entanto, o que poucos sabiam é que a jovem conquistou sua independência financeira aos 13 anos de idade. A revelação foi feita pela própria Jade na noite de segunda, 7, durante o jogo da Discórdia. Mas, afinal, como a sister conseguiu isso? Veja história de vida da influencer abaixo:

BBB 22: Jade Picon é herdeira?

Nas redes sociais, diversos internautas relacionaram a fortuna de Jade Picon aos empreendimentos milionários de sua família. A influencer é filha do empresário Carlos Picon, dono da Pantanal, uma empresa de mármores, granitos e pedras, e da engenheira agrônoma Monica Santini Froes. No entanto, tanto Jade quanto seu irmão Léo Picon, não relacionam seu sucesso financeiro à família.

Em entrevista ao Otalab, do portal UOL, Léo Picon contou que os pais sempre trabalharam muito para garantir conforto à família, e foi essa dedicação ao trabalho que o inspirou. "Criou-se o mito de que a gente é de família milionária. É mentira. Meus pais trabalharam muito para dar uma vida digna para a família. Mas nada repleto de luxo. Sempre vi meu pai trabalhando muito para mudar a vida da família. Tudo isso me inspirou", disse o influencer.

BBB 22: Jade Picon tem conta bancária desde a infância

Jade Picon utilizou seu canal no YouTube para falar sobre sua trajetória de vida. Segundo ela, sua carreira foi iniciada ainda durante seus poucos meses de vida, quando participou de comerciais publicitários. "Eu era muito pequena, meu primeiro trabalho foi de carrinho de neném", contou. Apesar da responsabilidade, a influencer fez questão de destacar que era apenas um hobby.

Ainda segundo Jade, todo o valor arrecadado com sua imagem era depositado em uma conta bancária criada por seus pais. Desde pequena eu já tive esse contato com grandes responsabilidades. [...] Eu fiz isso até os meus oito, dez anos de idade. Meu pai e minha mãe fizeram uma conta para eu colocar o meu dinheiro", relatou.

BBB 22: Jade Picon foi incentivada por seu irmão

Léo Picon, irmão de Jade, também iniciou sua carreira cedo. Visionário, o influencer dedicou sua adolescência construindo uma imagem na internet. Aos 13 anos, Léo já publicava vídeos no Orkut, rede social já desativada, e foi nesse período que conquistou seus primeiros fãs. Anos depois, foi eleito o garoto da revista "Capricho", marco importante que difundiu seu nome no mundo jovem.

Em meio ao seu sucesso, Léo incentivou Jade a seguir seus passos. Segundo a sister, seu irmão a ensinou a utilizar as redes sociais para ganhar seguidores. Foi seguindo as recomendações e instruções de Léo que a trajetória de Jade no universo das influenciadoras digitais iniciou. Atualmente, Jade acumula mais de 18 milhões de seguidores no Instagram, 6 milhões no TikTok e 2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.

BBB 22: quanto Jade Picon lucra com suas redes sociais?

Ainda durante o vídeo, Jade afirma que iniciou sua carreira nas redes sociais encarando apenas como um hobby. "Eu não encarava isso como trabalho porque eu era uma criança, tinha 11, 12 anos. A primeira vez que eu realmente vi isso com uma possibilidade de se tornar algo maior foi quando eu [...] recebi meu primeiro e-mail de proposta de trabalho", contou Jade, que gera conteúdo de beleza, viagens e lifestyle.

Ao perceber o retorno financeiro vantajoso, Jade passou a investir na profissão. Segundo o jornalista Léo Dias, do Metrópoles, publicidades em suas contas pessoais geram uma boa renda - o cachê de Jade fica em torno de R$ 10 mil por três stories e com o aumento de seguidores da influencer sua renda pode chegar em até R$ 40 mil por publicidade. Em cálculo feito pela agência Brunch, publicado no site "Elas que lucrem", Jade Picon fatura R$ 1 milhão por mês somente com o Instagram.

Além de trabalhar com publicidade e como modelo para grandes marcas, Jade, recentemente, decidiu abrir uma loja online de roupas, com peças assinadas por ela, a Jade². A empresa investe em roupas estilo street e já foi criticada pelo alto preço cobrado pelos looks. O valor exato da fortuna de Jade Picon ainda é uma incógnita, no entanto, especula-se que está na casa dos milhões.

