Betty Gofman deixa "Êta Mundo Melhor!" e fãs criticam a saída

A atriz Betty Gofman não revelou o motivo de sua saída / Crédito: TV Globo/Reprodução

A atriz Betty Gofman anunciou na quinta-feira, 30, sua saída da novela "Êta Mundo Melhor!", exibida na faixa das seis horas da noite na TV Globo. Sua personagem, Medéia, não retornará à trama após ter sido internada em um hospício em um dos capítulos exibidos nesta semana.



A informação foi confirmada pela própria atriz em uma publicação nas redes sociais. Em tom de despedida, Betty escreveu: “Essa foi a minha última cena nessa novela adorável que amei fazer. Medéia foi pro hospício e vai morar pra sempre no meu coração. Aqui agradeço a minha amiga querida Amora Mautner, essa diretora talentosa demais, que me fez esse convite lindo.” Betty também aproveitou a mensagem para agradecer aos autores Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, responsáveis pelo roteiro do folhetim: “Aos autores também maravilhosos, que escreveram cenas deliciosas pra uma atriz que gosta de fazer humor, se divertir e divertir toda gente brasileira que está precisando dar uma pausa de vez em quando na tristeza pra rir um pouquinho, porque o nosso humor é o que nos salva.”

Nos comentários da publicação, fãs lamentaram a despedida e pediram o retorno da personagem. "Vamos fazer uma campanha… #voltamedeia @_bettygofman vc é maravilhosa, arrasou muito com sua Medéia. Tem muita história pra rolar até março de 2026. VOLTA MEDEIA", escreveu um seguidor.


