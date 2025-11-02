Betty Gofman deixa "Êta Mundo Melhor!" e fãs criticam a saída

Betty Gofman deixa "Êta Mundo Melhor!" e fãs criticam a saídaSua personagem não retornará à trama após ter sido internada em um hospício. A despedida de Betty Gofman dividiu o público
A atriz Betty Gofman anunciou na quinta-feira, 30, sua saída da novela “Êta Mundo Melhor!”, exibida na faixa das seis horas da noite na TV Globo. Sua personagem, Medéia, não retornará à trama após ter sido internada em um hospício em um dos capítulos exibidos nesta semana.
A informação foi confirmada pela própria atriz em uma publicação nas redes sociais. Em tom de despedida, Betty escreveu:
“Essa foi a minha última cena nessa novela adorável que amei fazer. Medéia foi pro hospício e vai morar pra sempre no meu coração. Aqui agradeço a minha amiga querida Amora Mautner, essa diretora talentosa demais, que me fez esse convite lindo.”
Betty também aproveitou a mensagem para agradecer aos autores Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, responsáveis pelo roteiro do folhetim:
“Aos autores também maravilhosos, que escreveram cenas deliciosas pra uma atriz que gosta de fazer humor, se divertir e divertir toda gente brasileira que está precisando dar uma pausa de vez em quando na tristeza pra rir um pouquinho, porque o nosso humor é o que nos salva.”
A atriz não explicou o motivo de sua saída, mas demonstrou carinho pela equipe e pela experiência vivida no projeto.
Na última cena de Medéia, a personagem come o mapa que indicava o caminho para os diamantes procurados por Quinzinho (Ary Fontoura) e Cunegundes (Elizabeth Savala). Após o episódio, a cunhada decide interná-la em um hospício, encerrando sua participação na trama.
Nos comentários da publicação, fãs lamentaram a despedida e pediram o retorno da personagem.
“Vamos fazer uma campanha… #voltamedeia @_bettygofman vc é maravilhosa, arrasou muito com sua Medéia. Tem muita história pra rolar até março de 2026. VOLTA MEDEIA”, escreveu um seguidor.
“Não tô acreditando que a Medéia não voltará! Como ficaremos sem esse talento que nos diverte tanto! Você é puro encantamento e diversão nessa novela! Perfeita!”, comentou outro.
“Sem acreditar. Em time que ganha não deve mexer. Não gostei e creio que a maioria também não. A parte divertida era formada por esses três super talentosos”, acrescentou uma fã.