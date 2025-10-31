Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justin Bieber surpreende ao ver pegadinha de Silvio Santos ao vivo

O cantor realizou uma transmissão ao vivo com amigos e o programa de Silvio Santosestava sendo exibido em um telão
Autor Carolina Passos
Tipo Notícia

Durante uma transmissão ao vivo com amigos, Justin Bieber chamou a atenção dos fãs brasileiros ao exibir, em um telão, uma famosa pegadinha do Programa Silvio Santos.

O cantor, no entanto, manteve-se sério e não reagiu às cenas, o que acabou despertando ainda mais curiosidade entre os espectadores.

O vídeo mostrava a clássica “menina fantasma do elevador”, uma das Câmeras Escondidas mais conhecidas do SBT, exibida originalmente em 2011 e que se tornou um fenômeno mundial após viralizar no YouTube.

Nas redes sociais, fãs brasileiros logo reconheceram o conteúdo e celebraram o momento em que o artista canadense assistia a um programa nacional.

“O vídeo todo em português e ele lá, tranquilo”, escreveu uma internauta. “Ele vendo Silvio Santos é tudo pra mim”, comentou outra.

Veja o momento de Justin Bieber assistindo a quadro da TV brasileira: 

O diretor Jefferson Candido, responsável pela pegadinha, também reagiu à repercussão em seu perfil no X (antigo Twitter). “Orgulho da nossa equipe extraordinária que faz tudo com tanto amor!!”, escreveu.

Essa não é a primeira vez que o cantor menciona o Brasil recentemente. Um dia antes, Bieber apareceu em outra live usando uma camiseta com a palavra “Brasil” estampada na frente, gesto que animou os fãs e reforçou o carinho do público brasileiro pelo astro.

