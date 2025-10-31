Justin Bieber surpreende ao ver pegadinha de Silvio Santos ao vivo

O cantor realizou uma transmissão ao vivo com amigos e o programa estava sendo exibido em um telão / Crédito: Rory Kramer/Divulgação

Durante uma transmissão ao vivo com amigos, Justin Bieber chamou a atenção dos fãs brasileiros ao exibir, em um telão, uma famosa pegadinha do Programa Silvio Santos. O cantor, no entanto, manteve-se sério e não reagiu às cenas, o que acabou despertando ainda mais curiosidade entre os espectadores.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp O vídeo mostrava a clássica “menina fantasma do elevador”, uma das Câmeras Escondidas mais conhecidas do SBT, exibida originalmente em 2011 e que se tornou um fenômeno mundial após viralizar no YouTube. Nas redes sociais, fãs brasileiros logo reconheceram o conteúdo e celebraram o momento em que o artista canadense assistia a um programa nacional. “O vídeo todo em português e ele lá, tranquilo”, escreveu uma internauta. “Ele vendo Silvio Santos é tudo pra mim”, comentou outra.

