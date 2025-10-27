Três Graças emplaca bons personagens, mas não garante audiência

Três Graças: estreia da nova novela das 21 horas na Globo repercute positivamente nas redes sociais por fazer o "básico bem feito"; confira crítica / Crédito: Globo/Divulgação

Nesta segunda-feira, 27, entramos na segunda semana da nova novela de Aguinaldo Silva, “Três Graças”, que sucedeu o polêmico e contraditório remake de “Vale Tudo”. Apesar de ser clamada como “absolute novelão” nas redes sociais e entre os fiéis telespectadores, a trama ainda não emplacou na audiência. A semana de estreia de “Três Graças” teve média de audiência de 21,5 pontos no Kantar Ibope, número que é recorde negativo para a faixa das 21 horas. Um dos recursos da emissora foi reforçar a divulgação da novela na programação da própria emissora, mas, por enquanto, sem sucesso.

Três Graças: novela faz o bom e bem feito, mas com uma pimentinha Há não muito tempo, a Globo também vivia recordes negativos de audiência com a trama “Mania de Você”, de João Emanuel Carneiro. Mas, desta vez, há uma diferença marcante: a qualidade. A atual novela “das nove” reúne bons atores, personagens bem construídos e tramas interessantes com boa construção — tudo que a outra carecia. Mesmo com poucos capítulos ao ar, já temos uma vilã cruel e ambiciosa, que humilha a todos democraticamente. Do lado oposto, uma clássica protagonista pobre coitada, que sequer pode receber uma doação no Pix porque está com a conta no vermelho. A trama adolescente acolhe ainda o público jovem e adulto, com peso dramático que envolve até vício em drogas e abandono familiar.