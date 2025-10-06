Quem matou Odete Roitman? Saiba quando assassino será revelado

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem matou Odete Roitman? Capítulo final revelará assassino; quando será?

Remake de 2025 da novela Vale Tudo exibiu a morte da vilã no capítulo desta segunda-feira, 6; veja quando será revelado o assassino de Odete Roitman
No capítulo desta segunda-feira, 6 de outubro de 2025 (06/10/25), a novela “Vale Tudo” exibiu o assassino de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, uma das cenas mais aguardadas pelos telespectadores.

No entanto, o assassino só será conhecido no último capítulo da novela, que será exibido no dia 17 de outubro, uma sexta-feira.

Na versão de 1988, quem matou a personagem foi Leila, vivida por Carolina Dieckmann na atual. No entanto, a autora Manuela Dias já havia afirmado que ela não seria a culpada desta vez.

Vale Tudo: relembre como foi a morte de Odete Roitman na versão de 1988

A morte da vilã, interpretada por Beatriz Segall, foi ao ar na noite de véspera do natal, em 24 de dezembro de 1988.

Entretanto, a resposta sobre quem teria sido o responsável veio apenas no último episódio, exibido no dia 8 de janeiro, por um flashback que mostrou como aconteceu.

O intervalo permitiu com que se criasse o mistério de “quem matou Odete Roitman?”, mobilizando o Brasil. Reportagens da época mostram bares e restaurantes lotados com a transmissão da novela e as ruas vazias para o público acompanhar o enredo.

No capítulo em que é revelada a sua morte, seu corpo tinha sido encontrado no apartamento que tinha para se encontrar com César, vivido por Carlos Alberto Riccelli, sem deixar explícito como teria acontecido e quem cometeu o crime.

Com o flashback, é revelado que a assassina foi Leila (Cássia Kis). Entretanto, o plano nunca foi matar Odete, mas Maria de Fátima. O tiro foi “acidental”.

Nesta versão, Leila chega de viagem. Ela descobre que o marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria) estava tendo um caso com Maria de Fátima, interpretada por Glória Pires, amiga do casal e que estava abrigada na casa deles.

Nervosa, pega um revólver e vai até o seu apartamento. No local, encontra o marido, que não entende o que estava acontecendo, e procura a amante.

Naquele momento, Odete estava conversando com um funcionário da TCA, de onde Marco estava desviando dinheiro. Quando a antagonista se aproxima da porta de vidro, Leila vê a sua silhueta, achando que era a de Fátima.

A vilã foi atingida por três tiros, morrendo na hora. Mesmo no desespero, a culpada consegue se safar do crime, seguindo as orientações do marido.

Assim como o sigilo do roteiro mantido pela autora do remake, o enredo foi guardado em segredo até mesmo para os atores, que só descobriram quando receberam o roteiro no último dia de gravação da novela.

Inclusive, a trama do assassinato teve cinco roteiros diferentes, escritos por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Em todas as versões, havia um culpado diferente, mas a escolhida foi a de Leila.

