Quem matou Odete Roitman? Saiba quando assassino será revelado

Odete Roitman (Debora Bloch) foi assassinado em Vale Tudo nesta segunda, 6 / Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

No capítulo desta segunda-feira, 6 de outubro de 2025 (06/10/25), a novela “Vale Tudo” exibiu o assassino de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, uma das cenas mais aguardadas pelos telespectadores. No entanto, o assassino só será conhecido no último capítulo da novela, que será exibido no dia 17 de outubro, uma sexta-feira.

Na versão de 1988, quem matou a personagem foi Leila, vivida por Carolina Dieckmann na atual. No entanto, a autora Manuela Dias já havia afirmado que ela não seria a culpada desta vez. Leia mais Vale Tudo: excesso de publicidade vira piada nas redes sociais Sobre o assunto Vale Tudo: excesso de publicidade vira piada nas redes sociais Vale Tudo: relembre como foi a morte de Odete Roitman na versão de 1988 A morte da vilã, interpretada por Beatriz Segall, foi ao ar na noite de véspera do natal, em 24 de dezembro de 1988. Entretanto, a resposta sobre quem teria sido o responsável veio apenas no último episódio, exibido no dia 8 de janeiro, por um flashback que mostrou como aconteceu.

O intervalo permitiu com que se criasse o mistério de “quem matou Odete Roitman?”, mobilizando o Brasil. Reportagens da época mostram bares e restaurantes lotados com a transmissão da novela e as ruas vazias para o público acompanhar o enredo. No capítulo em que é revelada a sua morte, seu corpo tinha sido encontrado no apartamento que tinha para se encontrar com César, vivido por Carlos Alberto Riccelli, sem deixar explícito como teria acontecido e quem cometeu o crime. Com o flashback, é revelado que a assassina foi Leila (Cássia Kis). Entretanto, o plano nunca foi matar Odete, mas Maria de Fátima. O tiro foi “acidental”.

Nesta versão, Leila chega de viagem. Ela descobre que o marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria) estava tendo um caso com Maria de Fátima, interpretada por Glória Pires, amiga do casal e que estava abrigada na casa deles. Nervosa, pega um revólver e vai até o seu apartamento. No local, encontra o marido, que não entende o que estava acontecendo, e procura a amante. Os tiros de Leila, que matam Odete Roitman em 88, foram acidentais; entenda Crédito: Reprodução/Globoplay