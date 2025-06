Globo enviará equipe para transmissões de jogos da reta final do Mundial de Clubes

Emissora planeja a ida de um narrador e dois comentaristas que estrearão in loco no duelo entre brasileiros nas oitavas do Mundial de Clubes

A Globo decidiu mudar parte do seu planejamento para transmissões de jogos do Mundial de Clubes. Afinal, a emissora decidiu enviar o narrador Luís Roberto, além dos comentaristas Caio Ribeiro e Júnior, para os Estados Unidos. Com isso, o trio fará a sua estreia em partidas no campeonato no país no próximo sábado (28). Eles trabalharão no confronto entre Botafogo e Palmeiras e ficarão nos EUA até a decisão, no dia 13 de julho. A informação é da coluna “f5”, do portal “Folha de São Paulo”.

Inicialmente, o plano da Globo era mandar equipes de transmissão para os Estados Unidos apenas se clubes brasileiros alcançassem as semifinais do torneio. Algumas razões essenciais para essa modificação são a impactante audiência e as campanhas de destaque dos brasileiros no Mundial de Clubes.