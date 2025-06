Gloria Perez fala sobre problemas com a Globo durante 'Travessia'

Um dos nomes mais relevantes da teledramaturgia nacional, Gloria Perez relembrou possíveis problemas com a TV Globo durante a produção de “Travessia” , sua última novela na emissora, exibida em 2022 no horário das nove.

Protagonizada por Lucy Alves, a trama acompanhava Brisa, que foi vítima de uma notícia falsa e precisou fugir para evitar o linchamento na cidade em que vivia. Na época de sua exibição, “Travessia”, assim como Perez, receberam diversas críticas nas redes sociais.

Em resposta a um comentário no X (antigo Twitter) sobre as intromissões da Globo nas histórias criadas por autores considerados “medalhões”, Gloria Perez afirmou que o público não “sabe meia missa do que aconteceu em ‘Travessia’”.

Gloria Perez e outros autores tiveram tramas alteradas por decisão da Globo

O desabafo da autora surge após as diversas críticas negativas e pedidos de mudança em “Vale Tudo”. Na postagem original no X, um internauta comenta sobre os “privilégios” de Manuela Dias, autora do remake, e argumentou: “É curioso que sempre fazem milhares de interferências nas obras de todo mundo, nessa deixam correr frouxo”.