Gloria Perez publica apoio a anistia de presos do 8 de janeiro

Autora de novelas de grandes sucessos da Rede Globo, Gloria Perez causou indignação ao defender anistia para os presos do ataque de 8 de janeiro de 2023

Referência como novelista brasileira por trabalhos como “Hilda Furacão” (1998), “O Clone” (2001) e "Caminho das Índias" (2009), Gloria Perez chamou a atenção ao prestar apoio aos presos pelo ataque do dia 8 de janeiro em Brasília em publicação no Instagram feita no domingo, 16.

