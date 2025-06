Autora Cristianne Fridman retorna à Globo para nova novela

Leia também | Gloria Perez fala sobre problemas com a Globo durante 'Travessia'

A escritora carioca Cristianne Fridman está de volta à Globo . Após quase duas décadas do seu último trabalho na emissora, Cristianne deve retornar para um novo projeto que atualmente segue em sigilo.

Conforme a colunista Carla Bittencourt, a autora deve trabalhar em uma “mini novela” – seguindo o formato que teve “Verdades Secretas” em 2015 –, que terá exibição no horário da tarde a partir de 2026.

Com uma carreira na teledramaturgia iniciada nos anos 2000, Cristianne Fridman esteve presente nas produções de “Malhação” (em 2001 e 2003) e em “Coração de Estudante” (2002), atuando como colaboradora de roteiros.

Em 2005, foi para a Record e assinou sua primeira obra, “Bicho do Mato”, exibida no ano seguinte. Na emissora, foi autora das novelas “Chamas da Vida” (2008), “Vidas em Jogo” (2011), “Vitória” (2014), “Topíssima” (2019) e “Amor sem Igual” (2019). Em 2022, Cristianne encerrou o contrato com a Record.