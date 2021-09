Malhação é cancelada pela TV Globo; emissora planeja nova grade para a tarde

Mesmo após o início das produções e testes para o elenco, a 28° temporada de "Malhação" foi cancelada. A informação foi adiantada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, e confirmada posteriormente através de comunicado da emissora. Uma nova programação está sendo desenvolvida e sua estreia se dará após o fim da a reprise de "Sonhos". A mudança foi anunciada a equipe nesta terça-feira, 28 de setembro (28/09).

A trama, escrita por Eduardo e Marcos Carvalho, conhecidos como Irmãos Carvalho, tinha como diretor responsável Paulo Silvestrini. A história, que ainda não possuía título, se passaria numa escola considerada a pior do país, num bairro da Zona Norte do Rio. Ainda segundo a colunista, mais de 70% dos atores seriam negros.

Em comunicado ao portal Notícias da TV, a emissora confirmou o adiamento. "O projeto inédito de Malhação que estava sendo produzido foi adiado, e uma nova grade de programação para as tardes da Globo está sendo desenvolvida", afirmou a Globo. Os testes do elenco para a nova temporada foram iniciados antes da confirmação do cancelamento. Dessa forma, a trama poderá ser aproveitada no futuro.

Essa não é a primeira vez que a Rede Globo desiste de produzir a telenovela. Em agosto deste ano, o projeto "Malhação: Transformação" das autoras Priscila Steinman e Márcia Prates foi engavetado, sem chances de ser produzido no futuro. A temporada seria mais curta, com cerca de cem capítulos e já contava com um elenco definido. Atualmente, a emissora televisiva está exibindo "Malhação: Sonhos", produzida em 2014. A novela conta com um elenco formado por Arthur Aguiar, Bruna Hamú, Isabella Santoni e Rafael Vitti.

