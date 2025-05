Tudo sobre as 7 maiores novelas bíblicas da Record

Desde 2010, a Record TV investe em novelas baseadas em histórias bíblicas, consolidando-se como referência nesse segmento. Essas produções têm alcançado expressivos índices de audiência e repercussão nacional.

Até esse ano, a emissora já gravou 17 atrações do gênero, todas com índices de audiência satisfatórios. A obra de maior audiência é Os Dez Mandamentos (2015), com 16,3 pontos. Logo atrás está a Gênesis, com 15,64 pontos de média.