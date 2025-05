No ar em ‘A Viagem’, relembre trajetória da atriz Tânia Scher

Tânia Scher participou do elenco de "A Viagem", de 1994; atriz morreu aos 61 anos por insuficiência respiratória

No ar durante o “Vale a Pena Ver de Novo”, a produção de Ivani Ribeiro contou com elenco talentoso e que, em sua maioria, já morreu.

De volta à grade de programação da TV Globo, “A Viagem” tem ganhado atenção do público de diversas gerações ao relembrar atores que marcaram as novelas brasileiras.

Intérprete de Josefa, mãe de Téo (vivido por Maurício Mattar), a atriz Tânia Scher foi uma das que deixou saudades nos amantes da teledramaturgia brasileira. Nascida em 12 de março de 1947, no Rio de Janeiro, Tânia iniciou sua carreira artística no final da década de 1960.

No cinema, a artista participou do elenco de “A Espiã que Entrou em Fria” (1967), “As Sete Faces de Um Cafajeste” (1968), “Os Monstros de Babaloo” (1971), “Um Edifício Chamado 200” (1973), “Um Casal de 3” (1982) e “A Menina do Lado” (1987).

Já na TV aberta, esteve em “A Próxima Atração” (1970), “Guerra dos Sexos” (1983), “Corpo a Corpo” (1984), “Ti Ti Ti” (1985), “Anos Dourados” (1986), “A Próxima Vítima” (1995) e “Por Amor” (1998).