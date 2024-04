Maurício Mattar: por onde anda o ator? Descubra

Mas neste ano, o artista também esteve à frente do projeto "Canta Mato Grosso", um reality show da TV Cidade Verde, que tem o objetivo de descobrir novos talentos do mundo da música. O programa ainda não foi lançado.

Mattar também tem se dedicado à criação de cavalos em sua vida pessoal. Ele é dono do Haras Kirk, localizado em Minas Gerais, onde o ator cuida e cria cavalos da raça Mangalarga Marchador e gado Nelore.

Casado desde de 2017 com Shay Dufau, ele tem uma filha com ela de 4 anos, chamada Ilha. Além disso, o ator tem mais três filhos, de diferentes relacionamentos.

"Há cinco anos que venho virando essa chave, como pecuarista e criador de cavalos. Sou café com leite ainda, mas estou pondo em prática agora uma vontade antiga. Sempre gostei desse universo", contou Mattar no podcast MF Cast, em 2023.

"Antes eu não tinha muito tempo para me envolver com outra área. Sempre emendando novelas e viajando com shows. Minhas prioridades agora são outras, e fui ficando mais reservado e discreto."

"Vou escrever minha história agora na pecuária. Não posso mais fazer algo que não me dá motivação. Só volto a atuar se realmente eu sentir que um personagem me seduziu", completou o artista.

Por onde anda Mauricio Mattar: ator já se relacionou com Angélica e Elba Ramalho

Mattar era galã dentro e fora das telinhas. Ele já se relacionou com diversos nomes da mídia, entre eles Elba Ramalho, Angélica, Paola Oliveira e Deborah Secco.

Mauricio e Elba Ramalho foram casados durante cinco anos, entre 1985 e 1990, e tiveram um filho chamado Luã Yvis, que segue os passos dos pais e é cantor.

Já em 1998, o artista engatou um namoro com Angélica, e os dois tiveram um namoro conturbado, entre idas e vindas, que perdurou por três anos.