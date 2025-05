Vale Tudo: resumo de hoje, quarta (30/04); o que vai acontecer?

Remake da novela escrita por Manuela Dias tem momentos decisivos no capítulo de hoje; personagem de Renato Góes enfrenta tensão com Odete Roitman

O capítulo de Vale Tudo desta quarta-feira, 30 de abril, promete emoções intensas. Na trama da nova versão do clássico da TV Globo, Ivan (Renato Góes) será demitido por Odete Roitman (Debora Bloch) após se infiltrar em uma reunião da empresária. Apesar da humilhação, a situação se reverte ainda no episódio.

Vale Tudo: confira resumo de hoje, quarta (30/04)

Ivan tenta provar seu valor dentro da TCA ao participar de uma reunião com Odete Roitman. A atitude, no entanto, não agrada a empresária, que o demite na frente de todos. Mais tarde, reconhecendo a competência do funcionário, Odete o readmite e ainda o promove.

Novos rumos para Raquel e Poliana

Enquanto isso, Raquel toma uma decisão importante e decide abrir um restaurante em sociedade com Poliana. As duas assinam o contrato de empréstimo com o banco e iniciam o novo negócio.

Confira os outros acontecimentos do episódio desta quarta-feira



César desconfia que está sendo seguido.



Ivan comemora a promoção com a família e Raquel.

Daniela se oferece para ajudar Lucimar.

Odete demonstra insatisfação com Solange.

Olavo questiona César sobre a visita de um homem desconhecido em sua casa.

Ivan convida Luciano para ser seu assistente.

Fátima vê César com outra mulher em um restaurante.

Afonso discute com Odete.

