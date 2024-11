Quais as semelhanças e diferenças entre o golpe de 64 e o plano de golpe de 2022

Repressão marcou o tempo da ditadura militar / Crédito: Evandro Teixeira

O inquérito que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 36 pessoas pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa foi tornado público ao final do ano em que o golpe militar de 1964 completa 60 anos. Os crimes agora atribuídos foram, conforme a PF, cometidos entre novembro e dezembro de 2022, após o resultado do pleito eleitoral. A trama golpista de 2022, segundo apuração da PF, foi integrada pelo ex-presidente da República, ex-ministros e militares, além de um padre, incluindo dois cearenses: os generais Estevam Theóphilo Gaspar de Oliveira e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Tanto em 1964, como em 2022, os golpistas discursaram falaciosamente em defesa da liberdade e do estado de direito enquanto assassinavam a democracia. E, conforme as recentes revelações da trama golpista, ‘assassinar’ não seria mera figura de linguagem”, analisa o sociólogo e professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Pedro da Costa.

Sobre 2022, o relatório da PF, enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), apresenta detalhes do planejamento em mais de 800 páginas. Um plano traçado, batizado de “Punhal Verde e Amarelo”, foi identificado nas investigações. A articulação previa a execução do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ex-presidente Humberto de Alencar Castello Branco ao centro da imagem Crédito: O POVO, em 20/06/2004/ O POVO Doc No período ditatorial, de 1964 a 1985, após a derrubada do presidente João Goulart, o país foi governado por cinco militares que se sucederam no poder, incluindo o marechal cearense Humberto Castelo Branco, que deu os primeiros passos do regime militar.

Fi sucedido pelas gestões do marechal Artur da Costa e Silva, do general Emílio Garrastazu Médici, do general Ernesto Geisel e do general João Baptista Figueiredo. Diferenças e semelhanças entre 1964 e 2022 Momentos de crises, mas diferentes Em 1964 imperava um cenário de crise econômica. Na época, havia também a sombra de um fantasma do comunismo. Em meio a um cenário instável, as Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) depuseram o governo. Cassação de direitos políticos na Ditadura Militar Crédito: O POVO Doc

"Havia em 1964 uma crise política e uma crise econômica. Tinha uma radicalização política e ideológica fortemente marcada por um discurso da Guerra Fria", explica Kleiton de Moraes, professor de História do Brasil Contemporâneo da Universidade Federal do Ceará (UFC). "Em 2022, por mais que a gente possa identificar como um momento de crise da democracia, porque, enfim, já faz alguns anos que a democracia é questionada no Brasil, a gente não pode dizer que havia uma crise institucional e nem fortemente uma crise econômica", complementa. Há 60 anos, a interferência no regime democrático, inicialmente, seria de caráter provisório e tinha como objetivos declarados restabelecer a ordem social; frear o suposto avanço do Comunismo; e retomar o crescimento econômico. Mas, a supressão da democracia não foi momentânea e durou 21 anos. Um período marcado por restrições da liberdade democrática por meio dos chamados atos institucionais (AI).

Atos Institucionais na Ditadura Militar Crédito: O POVO Doc Papel diferente da sociedade e das instituições Uma particularidade do golpe de 1964 foi o apoio de instituições e população civil. “Parte da grande imprensa, de setores de empresários nacionais, da classe média brasileira, apoiaram a derrubada do João Goulart porque o viam como alguém que podia abrir as portas para o comunismo, porque ele já tinha uma trajetória bem conhecida de contato com o mundo do trabalho”, observa o professor Kleiton de Moraes. Em concordância, Pedro da Costa ressalta que “grande parte da elite brasileira, civil e militar, estava alinhada contra uma suposta ameaça comunista que colocaria em risco o Ocidente cristão, liderado pelos Estados Unidos. Era o contexto da Guerra Fria, e naquele momento a política externa estadunidense estava particularmente mais atenta à manutenção da influência na América Latina”.