Elenco de Castelo Rá-Tim-Bum se reencontra após 20 anos: ‘Raro’

O elenco infantil da série “Castelo Rá-Tim-Bum” protagonizou um momento bastante especial no sábado, 21. Convidados para participar do Santos Festival Geek, evento realizado no município de Santos (SP), os atores Cássio Scapin, Luciano Amaral, Cinthya Rachel e Fred Allan se reencontraram pela primeira vez após o fim do programa de TV.

“Hoje teve um encontro maravilhoso de quatro pessoas que se adoram e não conseguiram, em 20 anos, estarem no mesmo tempo e espaço juntos”, escreveu Cássio Scapin, intérprete do Nino, o jovem aprendiz de feiticeiro, em publicação no seu perfil do Instagram.

