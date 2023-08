No Limite 2023: Saiba o que aconteceu e quem voltou para a competição

No episódio 7, os participantes do No Limite tentaram eliminar Amanda e um dos que estavam na repescagem retornou à competição. Saiba mais sobre o episódio de ontem, 9

Paulinha conquistou o colar da imunidade e o privilégio de comer, e escolheu Fulý para ir com ela. Depois da prova, Marcus blefa mais uma vez, fingindo que encontrou algum benefício na mata. Os participantes acreditam e mudam o voto, que seria no cowboy.

Os participantes tiveram que acertar no alvo de quem não queriam que vencesse. Cada um tinha dois cestos e o vencedor era quem ficasse com um sem ser danificado.

Antes dos desafios, os participantes da Ananeco tiveram uma aula de arco e flecha com Gustavo, atleta de tiro com arco pela Seleção Brasileira.

Os participantes foram chamados novamente para o Portal. Lá eles descobriram que Dedé voltou ao jogo e que os demais eliminados seguem no reality.

O apresentador Fernando Fernandes explicou sobre os próximos rumos do reality: "Vocês vão ajudar a decidir quem vai chegar mais perto desse prêmio. A partir desse momento vocês vão formar um júri e analisar as atitudes, alianças, desempenhos, estratégias. E em certo momento do jogo vocês vão decidir quem será o primeiro finalista do No Limite Amazônia".