No Limite 2023: onde assistir ao reality hoje, 08/08, e horário

Hoje, terça, 8 de agosto (08/07), será exibido o No Limite. Veja onde assistir ao vivo na TV e online e qual horário do reality show da Rede Globo

Mais um episódio do programa No Limite será exibido hoje, terça, 8 de agosto (08/08). A nova edição, que se passa na Amazônia, conta com um formato inédito e com a apresentação de Fernando Fernandes. Ao todo, são 15 participantes que disputam pelo o prêmio de R$500.000 e são divididos em dois grupos, Jenipapo e Urucum, fazendo uma referência aos frutos da região.

Nesta temporada, quatro personalidades famosas fazem parte do desafio, Carol Nakamura, Paulo Vilhena, Claudio Heinrich e Monica Carvalho, e os outros 11 são anônimos. Confira mais informações do reality show.

No Limite 2023: SAIBA tudo o que aconteceu e quem foi eliminado no episódio 6

No Limite 2023: onde assistir online e na TV, e horário



O programa é exibido na tv aberta às terças e quintas, às 22h25m, logo após a Novela das 9, na Globo.

O reality show também está disponível no streaming Globoplay para quem é assinante.

No Limite 2023: quem já foi eliminado?

Primeiro programa: a atriz Mônica Carvalho foi a primeira a sair desta edição;