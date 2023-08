No Limite 2023: saiba tudo o que aconteceu e quem foi eliminado no episódio 6

Os participantes do reality enfrentaram o Duelo de Fogo e Greici venceu mais uma prova da competição. Confira tudo o que aconteceu no episódio de ontem

O episódio do No Limite começou com tensões após a eliminação de Guilherme! Marcus acusou Fulý de traição, depois que este último enganou os meninos e votou para tirar Guilherme da competição.

“A cara de pau de falar que tá junto, e na verdade ele estava fazendo uma armadilha, uma arapuca pra pegar a gente”, confirmou Euclides na conversa.

O próximo momento de tensão foi a chegada de Guilherme na equipe Ocuïride, formada pelos eliminados. Simoni não gostou de tê-lo em seu time e brigou com os outros dois sobre o posicionamento deles no jogo.

No Limite 2023: Participantes passam mal após refeição

No momento da Prova do Privilégio, os participantes foram divididos em dois grupos: Grupo 1 (Carol, Claudio, Raiana e Paulinha) e Grupo 2 (Fulý, Marcus, Euclides e Amanda).

Greici ficou de fora da prova mas encontrou pergaminho para vetar o voto de alguém.

Quem venceu o desafio foi o grupo 1 e Claudio Heinrich chorou com a vitória. Os vencedores ganharam uma refeição completa, comeram demais e passaram mal após o banquete.