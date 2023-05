Além de BBB: veja outros reality shows programados para o ano

Hoje faz um mês que acabou a 23° edição do BBB, uma das casas mais vigiadas do Brasil. Porém, o ano de 2023 ainda está cheio de estreias para quem é amante dos realities, dentre eles, um novo lançamento da Rede Record.

Confira a seguir a lista de alguns dos realities que fazem parte da programação brasileira em 2023.

A Fazenda

O reality show do canal Record TV já vai para a sua 15° edição, e sua previsão de estreia é para o mês de setembro.

Com a duração de três meses, o programa reúne pessoas do meio artístico que ficam isolados em uma fazenda, sem acesso aos meios de comunicação de massa (televisão, celular, jornais, internet), na busca do grande prêmio, que atualmente equivale a R$1 milhão e meio.

Onde e quando assistir

Record Tv e PlayPlus (Serviço de streaming do Grupo Record)



A Grande Conquista

O novo reality show da Record TV estreou dia 2 de maio e apresenta uma dinâmica inédita. O programa é dividido em duas fases e conta com a presença de vários participantes, anônimos e famosos.

O grande prêmio é de R$1 milhão, além de R$500 mil em prêmios distribuídos ao longo da temporada por meio de provas e desafios.

Onde e quando assistir

Record TV, de segunda a domingo, às 22:45.

De férias com o ex Caribe: a ressaca

Conhecido pelos seus barracos e pegações, o grande sucesso da MTV, “De férias com o ex”, desperta a atenção dos telespectadores que gostam de acompanhar um grupo de pessoas presas em uma casa com a companhia de seus ex.

A MTV e a Paramount lançaram o “De férias com o ex Caribe: a ressaca” no dia 18 de maio, que é um spin-off da última temporada do "De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP", que conta com os mesmos participantes.

Onde e quando assistir

Paramount+, e às 21h, na MTV.