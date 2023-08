Paulo Vilhena estreia programa sobre calvície após ‘No Limite’

Após "No Limite", ator e apresentador Paulo Vilhena estreou um programa no qual discutirá sobre calvície

Depois de ter desistido de participar do reality “No Limite”, da TV Globo, o ator paulista Paulo Vilhena surgiu em um novo projeto na sua carreira. O artista estreou um programa sobre calvície junto com o cirurgião capilar Antônio Ruston. Como afirma no primeiro episódio, a programação abordará assuntos relacionados à queda de cabelo.

O primeiro capítulo do “Hair&More” (“Cabelo e Mais”, em tradução livre) foi lançado no YouTube na última segunda-feira, 31 de julho. Nele, Vilhena e Ruston “introduzem” o espectador à calvície e aos seus tratamentos cosméticos, clínicos e cirúrgicos. Os novos conteúdos serão veiculados no canal às segundas-feiras, às 20 horas.

“Abordando questões polêmicas e dúvidas recorrentes, com credibilidade e embasados na ciência sobre a queda de cabelo que assombra tantos brasileiros: é assim que entramos de cabeça na primeira temporada”, pontua a descrição do vídeo. Os participantes também compartilharão experiências e histórias de vida envolvendo a calvície.

"Eu passei por duas (experiências) que, olha... Fui do céu ao inferno. Mas, graças a Deus, no meu caso ainda havia fonte doadora suficiente para o reparo", lembra Paulo Vilhena no vídeo. A interação entre o ator e o cirurgião capilar ocorre de modo a debater sobre casos reais relacionados à queda de cabelo.

“Muitas vezes, a escolha do profissional errado leva a um dano tamanho que não temos mais matéria-prima para corrigir o resultado”, responde Ruston. "Eu tinha por volta de 20 anos quando comecei a sentir os primeiros sinais da calvície. Naquele momento, eu vivia a melhor fase da minha vida profissional. Fazia a capa das revistas Atrevida, Capricho e namorava até a Sandy (risos). Foi aí que eu comecei a reparar que eu perdia cada vez mais tempo tentando arrumar os meus cabelos, sabe? Joga para cá, para lá... E isso me incomodava cada vez mais", compartilha Vilhena.

O ex-No Limite ainda afirma que passou entre três e quatro tentativas frustradas para corrigir os problemas que enfrentava com a calvície. "Fiz duas vezes a técnica que retira uma parte bem grande da área doadora e por isso a cicatriz", explica. Ele também aponta que se sentia cada vez pior e com a imagem cada vez mais abalada por causa da calvície.

No segundo episódio da temporada de Hair&More, Paulo Vilhena falará mais sobre a trajetória de luta contra a queda capilar.