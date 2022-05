No Limite: confira tudo que aconteceu no primeiro episódio do reality

O primeiro episódio da nova temporada do reality show de sobrevivência "No Limite" foi recheado de desafios e competições para garantir a permanência no programa

A nova temporada do reality No Limite começou nesta terça, 3. O primeiro episódio já foi cheio de emoção, com o apresentador Fernando Fernandes chegando de paraquedas na Praia Dura, nome fictício do local onde a série é gravada, e os participantes nadando em mar aberto até seu encontro. As duas tribos, Sol e Lua, identificadas pelas cores amarelo e azul, já foram divididas, e os participantes começaram a formar alianças.

A primeira prova do reality já foi disputada, a “Prova de Suprimentos”. Nela, os participantes tiveram de competir para conseguir o melhor acampamento e mais suprimentos; a ganhadora foi a Tribo Lua, o que foi motivo de frustração para alguns integrantes da Tribo Sol. Inconformado, Matheus declarou: “Que saco que tem uma tribo melhor que a nossa e eu estou muito chateado da gente não estar no melhor acampamento.”

As alianças e rivalidades já estão sendo formadas entre os integrantes da sexta temporada de “No Limite”. Alguns até já procuraram possíveis interesses românticos! Mas, na hora de lutar pela comida, os 12 participantes de cada Tribo se uniram para garantir a melhor alimentação. Novamente, a Tribo Lua levou a melhor, e a educadora física Shirley preparou uma refeição para os colegas.

A terceira e última prova, a “Prova de Imunidade”, é o momento mais esperado do episódio. Dessa vez, quem se livrou do sufoco foi a Tribo Sol, que comemorou sua primeira vitória no programa e levou o Ídolo para seu acampamento. Assim, a Tribo Lua precisou escolher um dos integrantes para deixar o “No Limite”, e, por um voto de diferença, Dayane se tornou a primeira eliminada.

“Estou muito orgulhosa, apesar do pouco tempo. Fiz tudo o que eu tive que fazer. Tenho risada frouxa para tudo, não sei se isso tenha causado certo desconforto, mas essa sou eu", disse a participante. O “No Limite” é exibido todas as terças e quintas, após a novela Pantanal.



