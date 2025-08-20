MasterChef Brasil: quem saiu ontem, 19? Veja eliminados e o prato

Guilherme e Leonela foram eliminados do MasterChef / Crédito: Reprodução/ MasterChef

O 13º episódio do MasterChef Brasil 2025, exibido nessa terça-feira, 19 de agosto, presentou os fãs do programa com o retorno de duas campeãs de temporadas anteriores. Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição do programa, e Deyse Paparoto, vencedora da primeira edição profissional, voltararam para participar do desafio principal.

Além disso, o episódio trouxe a participação especial do chef Diego Lozano, do MasterChef Confeitaria, como jurado da prova de eliminação. A seguir, veja como foram as provas e quem saiu eliminado do talent show. MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova Na primeira prova, os participantes se dividiram em duas equipes e precisaram construir um menu completo – com entrada, prato principal e sobremesa – para servir quinze críticos gastronômicos convidados para compor o painel de jurados. A equipe formada por Glória, Felipe B e Daniela agradou o maior número de especialistas e subiu ao mezanino.