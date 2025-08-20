MasterChef Brasil: quem saiu ontem, 19? Veja eliminados e o prato

MasterChef Brasil: quem saiu ontem, 19? Veja eliminados e o pratoCom retorno das campeãs Elisa Fernandes e Deyse Paparoto, saiba quem foi eliminado e quem segue no reality show gastronômico
O 13º episódio do MasterChef Brasil 2025, exibido nessa terça-feira, 19 de agosto, presentou os fãs do programa com o retorno de duas campeãs de temporadas anteriores.
Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição do programa, e Deyse Paparoto, vencedora da primeira edição profissional, voltararam para participar do desafio principal.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Além disso, o episódio trouxe a participação especial do chef Diego Lozano, do MasterChef Confeitaria, como jurado da prova de eliminação.
A seguir, veja como foram as provas e quem saiu eliminado do talent show.
MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova
Na primeira prova, os participantes se dividiram em duas equipes e precisaram construir um menu completo – com entrada, prato principal e sobremesa – para servir quinze críticos gastronômicos convidados para compor o painel de jurados.
A equipe formada por Glória, Felipe B e Daniela agradou o maior número de especialistas e subiu ao mezanino.
Leonela, Rodrigo e Guilherme foram para a prova de eliminação.
A grande novidade do episódio foi a liderança das equipes, que ficou nas mãos de Elisa Fernandes, ganhadora da primeira edição do programa em 2014, e Deyse Paparoto, que venceu a primeira temporada do MasterChef Profissionais em 2016.
MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova
Com a participação especial do chef Diego Lozano, a prova de eliminação foi de confeitaria. Leonela e Guilherme foram os participantes que menos agradaram os jurados e acabaram eliminados.
- Guilherme, 19 anos, estudante (São Paulo - SP)
- Leonela, 29 anos, advogada (Santa Bárbara - BA)
Quem continua no MasterChef 2025? Veja o Top 4
Com a saída de Leonela e Guilherme, agora restam quatro participantes na disputa pelo título de MasterChef 2025.
Veja quem segue na competição:
- Daniela, 49 anos, advogada (Petrópolis - RJ)
- Felipe B., 33 anos, barista (Rio de Janeiro - RJ)
- Glória, 66 anos, professora de idiomas (Hong Kong - China)
- Rodrigo, 35 anos, comerciante (Volta Redonda - RJ)