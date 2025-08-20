Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MasterChef Brasil: quem saiu ontem, 19? Veja eliminados e o prato

Com retorno das campeãs Elisa Fernandes e Deyse Paparoto, saiba quem foi eliminado e quem segue no reality show gastronômico
O 13º episódio do MasterChef Brasil 2025, exibido nessa terça-feira, 19 de agosto, presentou os fãs do programa com o retorno de duas campeãs de temporadas anteriores.

Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição do programa, e Deyse Paparoto, vencedora da primeira edição profissional, voltararam para participar do desafio principal. 

Além disso, o episódio trouxe a participação especial do chef Diego Lozano, do MasterChef Confeitaria, como jurado da prova de eliminação. 

A seguir, veja como foram as provas e quem saiu eliminado do talent show.

MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova

Na primeira prova, os participantes se dividiram em duas equipes e precisaram construir um menu completo – com entrada, prato principal e sobremesa – para servir quinze críticos gastronômicos convidados para compor o painel de jurados.

A equipe formada por Glória, Felipe B e Daniela agradou o maior número de especialistas e subiu ao mezanino.

Leonela, Rodrigo e Guilherme foram para a prova de eliminação.

A grande novidade do episódio foi a liderança das equipes, que ficou nas mãos de Elisa Fernandes, ganhadora da primeira edição do programa em 2014, e Deyse Paparoto, que venceu a primeira temporada do MasterChef Profissionais em 2016. 

MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova

Com a participação especial do chef Diego Lozano, a prova de eliminação foi de confeitaria. Leonela e Guilherme foram os participantes que menos agradaram os jurados e acabaram eliminados.

  • Guilherme, 19 anos, estudante (São Paulo - SP)
  • Leonela, 29 anos, advogada (Santa Bárbara - BA)

Quem continua no MasterChef 2025? Veja o Top 4

Com a saída de Leonela e Guilherme, agora restam quatro participantes na disputa pelo título de MasterChef 2025.

Veja quem segue na competição: 

  • Daniela, 49 anos, advogada (Petrópolis - RJ)
  • Felipe B., 33 anos, barista (Rio de Janeiro - RJ)
  • Glória, 66 anos, professora de idiomas (Hong Kong - China)
  • Rodrigo, 35 anos, comerciante (Volta Redonda - RJ)

