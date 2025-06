MasterChef Brasil 2025: veja tudo sobre o quarto episódio hoje (17/06)

Chef convidada traz a força da culinária afro-brasileira no 4º episódio da 12ª temporada do MasterChef Brasil. Saiba detalhes sobre o episódio, além de onde e como assistir

A convidada da noite é a chef Carmem Virgínia, pernambucana proprietária do restaurante Altar Cozinha Ancestral, que apresenta aos competidores as técnicas e sabores da gastronomia afro-brasileira.

Nesta terça-feira, 17, a Band exibe o quarto episódio da 12ª temporada do MasterChef Brasil , dedicado à fusão afro-brasileira na gastronomia.

MasterChef Brasil 2025: quem é a chef convidada?

Carmem Virgínia é reconhecida por seu trabalho no Altar Cozinha Ancestral, restaurante com unidades no Recife e em São Paulo, especializado em pratos afro-brasileiros.

Em 2024, o estabelecimento foi declarado Patrimônio Cultural e Gastronômico do Recife. No programa, a chef orienta os participantes a desenvolverem receitas que representem a combinação potente entre as culturas africana e brasileira.

MasterChef Brasil 2025: desafio com pratos afro-brasileiros e prova de eliminação

Durante o episódio, os competidores devem usar as dicas da chef para criar pratos que agradem tanto a Carmem Virgínia quanto ao trio de jurados — Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.