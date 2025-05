MasterChef Brasil 2025: quando começa? Veja tudo o que se sabe sobre nova temporada

Pela primeira vez na história do programa, será preciso lidar diretamente com o time de jurados, que permanece o mesmo: Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo.

“Vivi os melhores dez anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo”, afirmou a jornalista, que migrou do jornalismo para o entretenimento ao assumir o programa.

Pela primeira vez desde a estreia do programa, a apresentação não será feita por Ana Paula Padrão , que deixou o comando após 11 anos à frente da atração. Ana Paula anunciou sua saída do reality no fim de 2024.

O jornalista Evaristo Costa e a chef Paola Carosella estão entre os convidados do MasterChef Brasil 2025. As participações especiais foram reveladas recentemente e causaram boas reações entre o público.

Paola Carosella posa com Henrique Fogaça e Helena Rizzo durante gravação do MasterChef Crédito: Divulgação / Melissa Haidar / Band

Paola Carosella posa com Henrique Fogaça e Helena Rizzo durante gravação do MasterChef Crédito: Divulgação / Melissa Haidar / Band

A gravação aconteceu na última sexta, 16 de maio, e, conforme revelou Arnaldo Lorençato, Evaristo estará no episódio de número 10. O jornalista comandará uma dinâmica de leilão e também degustará as criações dos participantes.

Evaristo Costa, afastado das telas da TV desde 2021 quando se desligou da CNN e morando na Inglaterra atualmente, provocou alvoroço nas redes ao publicar em seu perfil do Instagram uma foto sua na cozinha do talent show.

Além da exibição tradicional às terças-feiras, às 22h30, os episódios também estarão disponíveis no site Band e no aplicativo Bandplay.

Além do troféu, o próximo MasterChef embolsará um total de meio milhão de reais. Além de R$ 350 mil vindos do próprio programa, o vencedor receberá:

A emissora reprisará os episódios aos domingos, às 16 horas.

Final do Masterchef Brasil: quem ganhou a edição 2024? RELEMBRE



O MasterChef Brasil 2025 ainda será exibido, a partir do dia 30 de maio, toda sexta-feira, às 19 horas, no canal Discovery Home & Health e na Max. Os episódios também ficarão disponíveis no canal oficial do programa no YouTube.

MasterChef Brasil 2025: participantes

Ao todo, 18 cozinheiros amadores se enfrentam na 12ª temporada do talent show. Veja lista completa:

Cenário do MasterChef Brasil 2025, a 12ª edição do talent show Crédito: Divulgação / Melissa Haidar / Band

André - 31 anos | Pecuarista | Santo Antônio da Alegria (SP)



Do interior paulista, André lida com gado e rotina rural desde cedo. Agora, quer mostrar seus temperos e técnicas no MasterChef.

Daniela - 49 anos | Advogada | Petrópolis (RJ)



Advogada experiente, Daniela une influências da culinária italiana e baiana para provar que seu talento vai além de hobby.

Felipe B. - 33 anos | barista |Rio de Janeiro (RJ)

Ex-engenheiro, virou barista após intercâmbio na Austrália. Autodidata, quer transformar a paixão pela gastronomia em nova carreira.

Felipe M. - 33 anos | publicitário | Ribeirão Preto (SP)

Deixou o marketing de influenciadores para seguir a gastronomia. Cresceu entre sabores multiculturais e aposta em frutos do mar e culinária asiática.



Fernanda - 34 anos | árbitra | Criciúma (SC)



Ex-bandeirinha e comentarista, trocou os campos pelo fogão. Acostumada à pressão, quer levar disciplina e paixão para os desafios culinários.



Flávia - 26 anos | técnica em enfermagem | Teófilo Otoni (MG)



Aprendeu a cozinhar na infância cuidando do irmão. Persistente, vê no MasterChef a chance de transformar o sonho do restaurante em realidade.



Glória - 66 anos | professora de idiomas | Hong Kong (China)



Filha de chef, mora no Brasil desde os 4 anos. Quer representar sua herança cultural e unir ensino e cozinha no reality.



Guilherme - 19 anos | estudante | São Paulo (SP)



Mais jovem da edição, é fã de clássicos franceses. Inspirado pela avó, aposta no conhecimento técnico e disciplina para surpreender os jurados.



Leonela - 29 anos | advogada | Santa Bárbara (BA)



Durante a pandemia, descobriu a vocação culinária. Usa a oratória do Direito para convencer pelo sabor e sonha com carreira na cozinha.



Lucas - 31 anos | engenheiro ambiental | Brasília (DF)

Servidor público e atleta amador, se encantou pela culinária durante a lua de mel na Ásia. Agora quer testar seu talento no programa.



Naiara - 28 anos | designer náutico | Indaial (SC)

Trabalha com iates e começou a vida profissional cedo. Determinada, vê no MasterChef a chance de conquistar mais um grande objetivo.



Ricard - 32 anos | psicólogo | Campina Grande (PB)

Aprendeu a cozinhar para se conectar com a mãe. Quer transformar ingredientes simples da culinária nordestina em pratos surpreendentes.



Rodrigo - 35 anos | comerciante | Volta Redonda (RJ)

Já foi advogado e jornalista, mas encontrou a verdadeira paixão na cozinha. Gentil e otimista, quer mudar de vida com o reality.



Salomar - 47 anos | empresário | Brasília (DF)

Com trajetória diversa, aprendeu a cozinhar com o pai na Bahia. Busca reconhecimento profissional para seu talento culinário.



Sofia - 26 anos | relações públicas | São Paulo (SP)

Largou a comunicação para seguir a gastronomia. Apaixonada por frutos do mar, traz repertório europeu e foco estratégico para a disputa.



Taynan - 33 anos | dentista | Rio de Janeiro (RJ)

Filha de nordestinos, cresceu vendo MasterChef. Persistente e competitiva, volta ao programa após quase conseguir o avental na 10ª edição.



Teresa - 29 anos | engenheira | Foz do Iguaçu (PR)

Filha de chineses, morou em vários países e hoje vive em SP. Aposta em fusões internacionais e criações ousadas para impressionar os jurados.



Vitória - 22 anos | empreendedora | Cianorte (PR)

Aprendeu a cozinhar com a avó e o pai. Competitiva, busca no programa a chance de estudar gastronomia e abrir um restaurante com a família.