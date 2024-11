MasterChef Confeitaria: quando começa, qual horário e onde assistir

O MasterChef Confeitaria é a nova versão do reality show de culinária , que é voltada para chefs de confeitaria. Ana Paula Padrão continua na apresentação, enquanto os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça retornam para avaliar os participantes. A grande novidade é a entrada de Diego Lozano como novo jurado.

Lozano, dono da confeitaria Levena e de uma escola de confeitaria em São Paulo, chega para completar o time de jurados trazendo sua experiência e paixão por doces finos. Especialista em chocolate e consagrado como melhor chocolatier brasileiro no World Chocolate Masters, exalta sua participação: “Cheguei no topo, de verdade”, disse ele em entrevista à Band.

A edição promete trazer desafios inéditos, focados nas habilidades de confeitaria, com a participação de chefs profissionais especializados. A produção visa oferecer um novo olhar sobre o mundo da gastronomia doce, com uma competição acirrada e cheia de surpresas para os fãs do programa.

MasterChef Confeitaria: saiba quando começa

Em 2024, o MasterChef Brasil comemora 10 anos de sucesso na tela da Band e apresenta uma grande novidade para os fãs: o MasterChef Confeitaria.

A edição inédita do talent show, que contará com confeiteiros profissionais, estreia no dia 19 de novembro.