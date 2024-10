MasterChef Brasil hoje (08/10): onde assistir, horário e como será

Os nove competidores terão de preparar um menu completo com diversos ingredientes das regiões do Brasil. Confira como será o episódio de hoje, qual horário começa e onde assistir ao programa.

A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19 horas, no canal Discovery Home & Health e no streaming Max. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube.

O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a TV Band e para o Discovery Home & Health. Por isso, o Masterchef Brasil vai ao ar no canal da Band , com transmissão simultânea no site da emissora e no aplicativo Bandplay.

MasterChef Brasil: como será o episódio de hoje (08/10)

Na primeira prova da noite, os competidores enfrentam um desafio em trios e se deparam com cinco mercados com diversos ingredientes das regiões do Brasil para preparar um menu completo. Por meio de um sorteio, é definido quais serão os produtos da entrada, do prato principal e da sobremesa.

Em seguida, eles terão que se revezar em três receitas e, a cada 20 minutos, será preciso passar para outro preparo. Após a degustação, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça escolhem quem se salva.

Na etapa eliminatória, os participantes terão que usar sabores que harmonizem com drinques clássicos, como caipirinha, dry martini, mojito, negroni, bellini e old fashioned em uma prova que exige repertório e criatividade. Ao fim do tempo, o dono do pior resultado deixa a competição.