MasterChef 2023: quem é Rodrigo Oliveira, chef que substituirá Fogaça

Chef Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, irá substituir Henrique Fogaça no júri do MasterChef 2023

A edição de 2023 do MasterChef, que está marcada para estrear em maio, contará com um novo chef. Rodrigo Oliveira irá substituir Henrique Fogaça na temporada que está com gravações previstas para iniciar a partir do mês de março.

Fogaça anunciou sua saída nesta quinta-feira, 2, em publicação nas redes sociais. “Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito a família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano”, escreveu o chef que esteve no comando do programa desde 2014.

Chef e proprietário do Mocotó Bar e Restaurante, em São Paulo, Rodrigo Oliveira irá assumir a posição de novo jurado do programa da Band. Fundada em 1974, com foco na culinária do Norte e Nordeste, foi no restaurante Mocotó que Rodrigo inventou o dadinho de tapioca, que tornou-se febre nacional, estando presente em bares e restaurantes por todo o país.



