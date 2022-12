Masterchef Júnior ao vivo hoje, 27/12: onde assistir e horário

O penúltimo episódio do MasterChef Júnior será exibido hoje, terça-feira, (27/12), na Band. Veja onde assistir ao vivo na TV e online, horário e participantes

A Band exibe hoje, terça-feira, 27 de dezembro, o penúltimo episódio do MasterChef Júnior. Bernardo, João Pedro, Larissa e Lucas permanecem na competição em busca de uma vaga na final do reality culinário.

A segunda temporada do MasterChef Júnior é apresentado por Ana Paula Padrão e tem como jurados os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.



MasterChef Júnior: onde assistir ao vivo na TV e online e horário



O MasterChef Júnior é exibido no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além da TV aberta, o programa também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, às 18 horas e 20 minutos, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube. Nele, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.



MasterChef Júnior: como vai ser o episódio de hoje, dia 27/12?

Esse será o penúltimo episódio do MasterChef Júnior 2022. No primeiro desafio da noite, os participantes enfrentam a temida Caixa Misteriosa. Cada compartimento tem a identificação de uma cor e dentro dele apenas ingredientes da mesma tonalidade.

Para saber qual será a sua cor, os competidores têm de estourar um balão preto gigante. Ao cair o pó colorido, eles descobrem com qual cor irão trabalhar. Quem fizer o melhor prato com os produtos selecionados vai direto para a grande final.

Os donos dos piores partos seguem para a prova de eliminação, que consiste no preparo de um Bûche de Noël - tradicional bolo recheado servido nas ceias da França.

Inspirado em uma tradicional corrida de bicicleta que percorre uma grande extensão da França, o doce possui dois ingredientes básicos: um disco feito com pâte à choux e um creme de confeiteiro. Os participantes deverão criar sua versão do prato.

Após a finalização do tempo da prova, o trio de chefes formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, degustam os pratos e escolhem o melhor cozinheiro, que já garante uma vaga no mezanino e, consequentemente, a segunda vaga de finalista da edição.

Em seguida, Ana Paula Padrão anuncia os dois finalistas da segunda temporada do MasterChef+, que se enfrentarão na grande final, marcada para terça-feira, dia 3 de janeiro.

MasterChef Júnior: quem são os participantes do penúltimo episódio?

Confira abaixo o perfil dos 4 participantes da semifinal do MasterChef Júnior.

Lucas, 13 anos

Aprendeu a cozinhar com a sua avó. Seu ponto forte é a confeitaria.

Larissa, 10 anos



É crânio em matemática e adora cubos mágicos. Promete se dedicar e crescer na competição.

Bernardo, 11 anos



É descendente de japoneses e tem orgulho dos costumes e da cultura do país. Gosta de cozinhar massa para a família.

João Pedro, 13 anos



É descendente de família italiana. Tira de letra abrir uma boa massa fresca.

