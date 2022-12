Filho de Neymar faz vaquinha para comprar o próprio presente de Natal com o apoio da família

Já em clima de Natal, Davi Lucca, o filho do camisa 10 da seleção brasileira, Neymar Jr, contou com o apoio de sua família para conseguir comprar seu presente.

O momento foi compartilhado por Carol Dantas, mãe de Davi, que mostrou “vaquinha” feita para que o filho comprasse uma impressora 3D, o tão sonhado presente do garoto. As contribuições foram feitas para que o menino pudesse juntar o próprio dinheiro para comprar o que queria.

Em stories do Instagram, a influenciadora brinca e agradece o carinho dos tios e avós de Davi: "Arrumando as contribuições que vieram do Brasil para o Davi comprar a impressora 3D dele. Obrigada, família".

Davi Lucca é fruto do breve relacionamento entre Neymar Jr e Carol Dantas em 2010. Os dois costumam postar sempre momentos de confraternização entre as famílias, por conta do relacionamento próximo de amizade que mantiveram depois do nascimento do filho.

