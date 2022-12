Valeu, Natalina: entenda o meme que viralizou no Natal

Você provavelmente se deparou com a frase "Valeu, Natalina" nas redes sociais durante os dias 24 e 25 de dezembro. A expressão substituiu o "Feliz Natal" entre internautas e famosos, como Pedro Scooby, Wesley Safadão, Dani Calabresa, Richarlison e Luva de Pedreiro. Apesar de ter viralizado neste ano, o meme surgiu em 2019. Vem entender a origem!

Dias antes do Natal de 2019, no dia 21, acontecia a final do Mundial de Clubes entre Flamengo e Liverpool. O humorista Diogo Delfante cobriu o evento entrevistando diversas pessoas no bairro Madureira no Rio de Janeiro, e foi em meio às gravações que surgiu o meme "Valeu, Natalina". O humorista encontra dois meninos que questionam o que ele está fazendo. Ele explica que está gravando para o YouTube e pede para os meninos mandarem uma mensagem natalina para o público. Um deles declara: "Valeu, Natalina".

O vídeo foi publicado no dia seguinte do jogo, através do quadro "Repórter Doidão", no canal do YouTube de Delfante. Hoje, a publicação acumula mais de 1 milhão de visualizações. Um ano após o meme, Diogo reencontrou os meninos e deu presentes de Natal. O reencontro foi gravado e publicado no canal do YouTube do humorista.

Em 2022, Delfante voltou a viralizar nas redes sociais após viajar até o Catar para cobrir a Copa do Mundo. Com o nome do humorista em alta, o meme de 2019 acabou viralizando novamente.

