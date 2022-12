Enquete MasterChef Júnior: quem merece uma vaga na final? Vote

Bernardo, JP, Larissa ou Lucas? Quarteto se enfrenta na semifinal do MasterChef Júnior 2022. Vote na enquete O POVO em quem merece chegar a final

A Band exibe nesta terça-feira, 27 de dezembro, (27/12), a semifinal da segunda edição do MasterChef Júnior. Bernardo, João Pedro, Larissa e Lucas irão se enfrentam em busca de uma vaga na final do reality culinário.

Abaixo, vote na enquete O POVO no cozinheiro mirim que você acha que merece ser finalista do MasterChef Júnior 2022.



Masterchef Júnior ao vivo hoje, 27/12: onde assistir e horário



Enquete MasterChef Júnior 2022: Quem merece chegar à final?



Semifinal MasterChef Júnior 2022: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Júnior 2022 passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.



O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

Semifinal MasterChef Júnior 2022: quem são os participantes do penúltimo episódio?

Confira abaixo o perfil dos 4 participantes da semifinal do MasterChef Júnior.

Lucas, 13 anos

Aprendeu a cozinhar com a sua avó. Seu ponto forte é a confeitaria.

Larissa, 10 anos

É crânio em matemática e adora cubos mágicos. Promete se dedicar e crescer na competição.

Bernardo, 11 anos

É descendente de japoneses e tem orgulho dos costumes e da cultura do país. Gosta de cozinhar massa para a família.

João Pedro, 13 anos

É descendente de família italiana. Tira de letra abrir uma boa massa fresca.

MASTERCHEF PROFISSIONAIS 2022: CONFIRA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS

