K-pop: Jungkook, do BTS, exibe tatuagens e fãs vão à loucura

Os fãs do BTS começaram a semana com bastante conteúdo sobre a banda. O canal do Youtube “Bangtan TV”, no qual os artistas coreanos divulgam seus vídeos pessoais, publicou nesta segunda-feira, 26, os bastidores da filmagem do videoclipe de “Dreamers”, música oficial da Copa de 2022, interpretada por Jeon Jungkook, o mais novo do grupo.

No vídeo, que foi gravado no Catar, o idol mostrou suas tatuagens que cobrem todo o braço e deixou as Armys (nome dado aos fãs do BTS) eufóricas. “Eu sempre quis ver as tatuagens do jungkook mais nitidamente e agora que finalmente chegou o dia”, comentou uma fã em publicação no Twitter. Na rede social “Jeon Jungkook” chegou ao top dos assuntos da plataforma após a publicação do vídeo.

Assista o vídeo do Jungkook do BTS:



E de repente a minha visão ficou turva, eu fiquei tonta, meu coração acelerou apenas por ver as tatuagens de Jeon Jungkook pic.twitter.com/pOorL31ZgN

eu SEMPRE quis ver as tatuagens do jungkook mais nitidamente e agora que finalmente chegou o dia EU TO SURTANDO E QUERENDO GRITAR POR DEUS JEON JUNGKOOK É TAO TATUADO Q ODIOOOOIDIXOSJ pic.twitter.com/IroOmh95ss — vic⁷ TAECEMBER (@vkstigm) December 26, 2022

